Ακάθεκτος ο Ολυμπιακός και στο Κάουνας!

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Κάουνας προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» την προηγούμενη αγωνιστική έκαναν επίδειξη δύναμης στην έδρα της Μπασκόνια, παίρνοντας τη νίκη με 106-89. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 25 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Βεζένκοφ με 22.

Από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Μοντέρο πραγματοποίησε μία μεστή εμφάνιση με 15 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα πηγαίνει στη Λιθουανία με ανεβασμένη ψυχολογία καθώς την Κυριακή (27/09) κατέκτησε τον πρώτο φετινό τίτλο, το Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στον τελικό τον ΠΑΟΚ και μπορεί στο ημίχρονο να προηγούταν με 16 πόντους αλλά το φινάλε ήταν δραματικό. Εν τέλει η ψυχραιμία των Μοντέρο (20π.) και Φουρνιέ (19π.) χάρισε στους «ερυθρόλευκους» τη νίκη. Ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν καθοριστικός και τώρα η συγκέντρωση όλων είναι στη διαβολοβδομάδα.

Η αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις κρύβει παγίδες αλλά ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι μπορεί να παίρνει τις νίκες σε αυτά τα ματς. Η νίκη των Πειραιωτών με - 2,5 χάντικαπ πόντων βρίσκεται σε απόδοση 1.85 στη Novibet.

Στο ρόστερ πλέον υπάρχουν αρκετοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν την μπάλα στην επίθεση, να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Ένας από αυτούς είναι ο Ζαν Μοντέρο. Ο 23χρονος άσος έχει προσαρμοστεί άμεσα και φαίνεται και στο παρκέ. Το να σκοράρει Over 13.5 Πόντους στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.88 στη Novibet.

Στην αποστολή για το Κάουνας βρίσκεται και ο Μπράιαν Ντάνστον που επέστρεψε επίσημα στον σύλλογο μετά από 11 χρόνια. Από την άλλη η Ζαλγκίρις ξεκίνησε επίσημα νικηφόρα την πορεία της παίρνοντας μία σημαντική νίκη με 83- 77 στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Οι Γουίλιαμ-Γκος και Βαλαντσιούνας βέβαια είναι αμφίβολοι και σε περίπτωση απουσίας τους η Ζαλγκίρις χάνεις δύο από τα βασικότερα της όπλα.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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