Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Ο Άρης με γεμίζει... Νιώθω ότι είμαι 2.15»

Ο Θανάσης Αντετοκούμνμπο ξεδίπλωσε τις σκέψεις του για τον Άρη μιλώντας για τον ρόλο του στην ομάδα αλλά και τις στιγμές που θέλει να ζήσει…

Ερχόμενος στον Άρη, έστω με καθυστέρηση κάποιων χρόνων, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ένιωσε ότι ταιριάζει απόλυτα στο περιβάλλον. Αυτό φάνηκε και στη διάρκεια της media day της ΚΑΕ. Η ενέργεια που μεταδίδει «άγγιξε» τους πάντες. «Μου αρέσει να κάνω πράγματα, να είμαι κομμάτια μιας ομάδας, να κάνω πράγματα που δεν έχουν γίνει ξανά», είπε και χαμογέλασε όταν ρωτήθηκε για τη συνύπαρξή του με τον αδερφό του Κώστα. Το ίδιο έγινε όταν υποβλήθηκε ερώτηση και για τον Γιάννη. «Θα δούμε, θα δούμε. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει πρώτα και όλα έπονται», απάντησε.

Οι πρώτες επαφές του Άρη με τον Θανάση χρονολογούνται στα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Τότε οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες. Τώρα, ο Θανάσης είχε συμφωνήσει με τον Άρη… πριν καν συζητήσει με τους «κίτρινους». Και τώρα το απολαμβάνει. «Αυτό που είδα στην προετοιμασία είναι 16 παλικάρια που θέλουν να τα δώσουν όλα. Να παλέψουν σωστά. Το δείγμα είναι μικρό αλλά φαίνεται ότι φτιάχνεται μια ομάδα με μέταλλο», είπε.

Είναι αλήθεια επίσης ότι η απόφαση ερχομού στον Άρη είχε ληφθεί πριν από εκείνο το παιχνίδι με τον Πανιώνιο στο Nick Galis Hall όπου αποθεώθηκε – μαζί με τον Γιάννη – από τους φίλους του Άρη. Απλά, τότε ένιωσε την ενέργεια που εκπέμπει αυτό το γήπεδο. «Είναι άλλο γήπεδο, σε σχέση με αυτό που είδα πριν τέσσερις μήνες (σε ότι αφορά τις αλλαγές που έγιναν). Είμαι επαγγελματίας πάνω απ’ όλα και τα δίνω όλα για την ομάδα. Εδώ όμως, η ομάδα σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Δεν είναι μόνο η παρουσία του κόσμου, αλλά και ο σεβασμό προς την ομάδα. Σεβασμός προς την ομάδα σημαίνει σεβασμός προς τους παίκτες και την προσπάθεια μας. Πρέπει να τους το ανταποδώσουμε. Ο Άρης με γεμίζει. Κάποιος μπορεί να πει ότι θα έρθει στον ΑΡΗ για να βρει «σκαλοπάτι» για να πάει κάπου αλλού. Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι και να πάει καλύτερα, να κερδίσει η ομάδα. Με γεμίζει αυτό, όταν περνάω τις τέσσερις γραμμές, γίνομαι 2,15!».

Καθώς ο Άρης έχει σχηματίσει ποιοτική γραμμή Ελλήνων παικτών, ρωτήθηκε επί τούτου όπως και για τον Βασίλη Σπανούλη. «Με παιδιά είμαστε μαζί στην Εθνική ομάδα με τον Κώστα ο οποίος είδε την ομάδα και την αγάπησε. Ήρθε στη μέση της χρονιάς και ενώ δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί που ήθελαν, του άφησε μια πολύ καλή εντύπωση. Είδε και πως είναι να σε ανταμείβουν όταν τα δίνεις όλα. Μετράει το να έχεις κουλτούρα και να τα δίνεις όλα… Σε ότι αφορά τον κόουτς, η αλήθεια είναι ότι μετά την Εθνική και το πώς έγινε όλη αυτή η κατάσταση, του είπα ‘κόουτς όπου και να πας, αν με πάρεις τηλέφωνο και με χρειαστείς, όπως μπορώ να βοηθήσω θα το κάνω’. Έχει δείξει εμπιστοσύνη σε εμένα και την οικογένεια μου. Έχει χτιστεί εδώ ένα σύνολο με 16 παλικάρια».