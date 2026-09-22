Σπανούλης-Τζόρτζεβιτς: Η συνάντηση δύο «κορυφαίων»
Και οι δύο συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των κορυφαίων γκαρντ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ με κατακτήσεις τροπαίων σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο. Βασίλης Σπανούλης και Σάσα Τζόρτζεβιτς συζήτησαν γι’ αρκετή ώρα πριν την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης του Άρη με την Μπαχτσέσεχιρ στο Ιβανώφειο. Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε φέτος την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας η οποία προχώρησε σε ηχηρές επενδύσεις με στόχο την κατάκτηση του Eurocup.
Ο Τζόρτζεβιτς συζήτησε γι’ αρκετή ώρα και μ’ έναν πρώην παίκτη του, τον Στέφαν Γιόβιτς ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
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