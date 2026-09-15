Νησιώτης: «Η Δόξα θα παίξει όλα τα ματς στη Λευκάδα»

Ο πρόεδρος της ομάδας της Λευκάδας Ανδρέας Νησιώτης διαβεβαιώνει πως τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο δικό τους «σπίτι» στην Stoiximan GBL.

Ξεκάθαρη απάντηση για το θέμα του γηπέδου έδωσε ο πρόεδρος της Δόξας Λευκάδας Ανδρέας Νησιώτης, όσον αφορά τη νέα σεζόν. Ο «ισχυρός άνδρας» του συλλόγου μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio για το γηπεδικό ζήτημα, διαβεβαιώνοντας ότι η ομάδα θα παίζει απ’ την αρχή στη Λευκάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Νησιώτης:

Για το πώς κυλούν οι εργασίες στο γήπεδο: «Θα είμαστε πολύ νωρίτερα έτοιμοι, την άλλη βδομάδα λογικά θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Πριν από λίγο έφυγα απ’ το γήπεδο, τώρα φτιάχνουμε τις καινούργιες εξέδρες, τις ενσωματώνουμε. Έχει ξεκινήσει το βάψιμο, η ανακαίνιση που κάνουμε στ’ αποδυτήρια, γραφείο τύπου και προπονητών έχουν τελειώσει. Το γήπεδο θα έχει κερκίδες και στις τέσσερις μεριές του, οι πάγκοι ήρθαν απ’ την άλλη πλευρά, κάτω απ’ τη μεγάλη κερκίδα. Θα είναι στα 1600-1700 άτομα η χωρητικότητα. Είμαστε πολύ καλό σημείο. Σήμερα θα είναι η μεγάλη αλλαγή, που μπήκαν τα πατάρια των καινούργιων εξεδρών, έχουμε φτιάξει και γυμναστήριο. Αρχίζει και παίρνει μορφή όλο αυτό που δουλεύουμε εδώ και μήνες. Το δυσκολότερο όλων ήταν η γραφειοκρατία, όλοι ήθελαν να βοηθήσουν, οι τοπικοί φορείς, απλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα όταν είναι δημοτικό το γήπεδο».

Για το αν θα παίξουν απ’ την αρχή στη Λευκάδα: «Είναι το “talk of the town” η συμμετοχή μας στη GBL και το πού θα παίξουμε. Θα παίξουμε εδώ πέρα, θα είναι όλα έτοιμα το σαββατοκύριακο (19-20 Σεπτεμβρίου). Έχουμε δηλώσει, επειδή έπρεπε, μια δεύτερη έδρα, την Καρδίτσα, και τώρα περιμένουμε να έρθει ο έλεγχος από τον ΕΣΑΚΕ την επόμενη βδομάδα για να γραφτεί και επίσημα η δική μας έδρα».

Για τη στήριξη του κόσμου: «Περιμέναμε ότι θα έχουμε 600 διαρκείας, αλλά, έτσι όπως βλέπω την πορεία των πραγμάτων, πιστεύω θα φτάσουμε τα 1000. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου για την ομάδα».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στην GBL: «Αν ήμασταν στην Elite League θα μπορούσα να καταλάβω αν όλα πάνε βάση προγράμματος. Τώρα στη GBL θέλω χρόνο για να προσαρμοστώ και να καταλάβω πώς κυλούν τα πράγματα. Τα φιλικά τα κερδίσαμε, καλά πάει η ομάδα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κόουτς και τους βοηθούς του. Αυτό που βλέπω και μου αρέσει είναι το κλίμα της ομάδας, που υπήρχε και πέρυσι. Αυτό ψάξαμε να βρούμε, καλά παιδιά. Προφανώς όλοι έχουν ταλέντο, απ’ τους Αμερικανούς που έρχονται πλέον στη GBL δεν είναι κανείς κακός παίκτης. Εμείς κοιτάμε στο σύνολο, να “δέσει” η ομάδα και να παίξει ένα ωραίο και ανταγωνιστικό μπάσκετ. Από ‘κει και πέρα, το βλέπουμε αγώνα με τον αγώνα».

