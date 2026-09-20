Ο Βασίλης Σπανούλης κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο του Άρη, μπροστά στο κοινό της ομάδας και αποθεώθηκε από τους φίλους των «κίτρινων».

Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μύκονο στο Ιβανώφειο στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και ήδη έχουν γεμίσει οι κερκίδες του γηπέδου (σ. σ. πλην αυτής των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή). Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν με ανυπομονησία οι φίλοι της ομάδας καθώς είναι το πρώτο (ανοιχτό για τον κόσμο) φιλικό παιχνίδι των «κίτρινων» στη Θεσσαλονίκη.

Κι όπως ήταν λογικό, οι φίλοι του Άρη έχουν γεμίσει τις κερκίδες καθώς είναι η πρώτη φορά που θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τη νέα ομάδας. Μάλιστα, ο Βασίλης Σπανούλης γνώρισε την αποθέωση κατά την επίσημη παρουσίαση της ομάδας.