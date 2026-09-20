Άρης: Η «πρώτη» του Σπανούλη και η αποθέωση
Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μύκονο στο Ιβανώφειο στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και ήδη έχουν γεμίσει οι κερκίδες του γηπέδου (σ. σ. πλην αυτής των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή). Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν με ανυπομονησία οι φίλοι της ομάδας καθώς είναι το πρώτο (ανοιχτό για τον κόσμο) φιλικό παιχνίδι των «κίτρινων» στη Θεσσαλονίκη.
Κι όπως ήταν λογικό, οι φίλοι του Άρη έχουν γεμίσει τις κερκίδες καθώς είναι η πρώτη φορά που θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τη νέα ομάδας. Μάλιστα, ο Βασίλης Σπανούλης γνώρισε την αποθέωση κατά την επίσημη παρουσίαση της ομάδας.
🙌 Η αποθέωση των οπαδών του Άρη στην ομάδα pic.twitter.com/q1O7ZJcaAE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 20, 2026
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