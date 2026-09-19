Την Παρασκευή 18/9/2026 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 44ου επιμορφωτικού σεμιναρίου αξιολογημένων διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας G.B.L., που διοργάνωσε η ΟΔΚΕ σε συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΟΚ στην Αρχαία Ολυμπία.

Στο διήμερο σεμινάριο παρουσιάστηκαν απ’ τους εκπαιδευτές ποικίλα θέματα όπως, «διαιτησία κι επαγγελματισμός» και οι νέες τροποποιήσεις του κανονισμού, ενώ αναλύθηκαν καταστάσεις που συμβαίνουν σε αγώνες G.B.L. μέσω video clips. Εκτός αυτών πραγματοποιήθηκαν γραπτές κι αγωνιστικές εξετάσεις.

Τις εργασίες του σεμιναρίου χαιρέτισε ο Πρόεδρος της ΕΟΚ κος Λιόλιος Ευάγγελος κι ο Πρόεδρος της ΟΔΚΕ κος Μπούσιας Κωνσταντίνος, ενώ οι εκπαιδευτές που παρουσίασαν τα ανωτέρω θέματα ήταν οι κ.κ. Ρήγας Κωνσταντίνος (μέλος της Τεχνικής Επιτροπής εκπαίδευσης, υπεύθυνος παρατηρητών και προγράμματος ανάπτυξης νέων διαιτητών της ΕΟΚ), ο υπεύθυνος διαιτησίας της ΕΟΚ κος Κορομηλάς Ηλίας, ο νέος Εθνικός καθηγητής διαιτησίας κος Παπαπέτρου Πέτρος, τα μέλη της ΚΕΔ/ΕΟΚ κ.κ. Κουκουλεκίδης Στυλιανός και Μπήτης Δημήτριος.

Πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική φύτευση ελιάς στους κήπους Pierre de Coubertin, καθώς κι επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων της Αρχαίας Ολυμπίας, γεγονός που ενθουσίασε όλους τους συμμετέχοντες. Η διαμονή των μελών που συμμετείχαν στις εργασίες του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, σε έναν πανέμορφο χώρο, με υψηλό συμβολισμό για τον αθλητισμό.