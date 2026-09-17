Άρης: Μαθήματα κυπριακών ιδιωματισμών για Θανάση και Τολιόπουλο (vid)
Φαίνεται ότι οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι παίκτες του Άρη, κατά το διάστημα παρουσίας της ομάδας στο τουρνουά της Κύπρου, επεκτάθηκαν κι εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Για την ακρίβεια, υποβλήθηκαν σε τεστ γνώσης των κυπριακών ιδιωματισμών σ’ ένα απολαυστικό βίντεο όπου οι Θανάσης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος μάταια προσπάθησαν να μαντέψουν την ερμηνεία των λέξεων καθώς ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς έδειξε την ικανότητα προσαρμογής του στη γλώσσα.
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