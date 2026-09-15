Τον ρόλο του Εθνικού Καθηγητή στη διαιτησία αναλαμβάνει ο Πέτρος Παπαπέτρου σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, καθώς αποφάσισε να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του.

Την απόφαση του να κρεμάσει τη σφυρίχτρα της Stoiximan GBL πήρε ο Πέτρος Παπαπέτρου, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta και αναμένεται να αναλάβει νέο πολύ σημαντικό ρόλο στη διαιτησία.

Συγκεκριμένα, ο Κατερινιώτης ρέφερι που ήταν ένας από τους τρεις διαιτητές (οι άλλοι δυο είναι ο Γιώργος Θεονάς και ο Γιώργος Κατραχούρας) άνω των 50 που «σφύριζαν» στη Stoiximan GBL θα αναλάβει το ρόλο του Εθνικού Καθηγητή Διαιτησίας!

Ο Πέτρος Παπαπέτρου θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των διαιτητών αναλαμβάνοντας έναν πολύ σημαντικό ρόλο, που θα έχει ως στόχο την βελτίωση του έλληνα ρέφερι. Όσον αφορά τον Εθνικό Καθηγητή Γιώργο Τανατζή θα αλλάξει πόστο και θα βρεθεί στην τεχνική επιτροπή της διαιτησίας που απαρτίζεται από τους Κώστα Ρήγα και Στέλιο Κουκουλεκίδη.

Ουσιαστικά ο Πέτρος Παπαπέτρου έκλεισε έναν κύκλο ως ενεργός ρέφερι και πλέον αναλαμβάνει τον ρόλο του Εθνικού Καθηγητή, ο οποίος θα προσπαθήσει μέσα από την εκπαίδευση των διαιτητών να βάλει τη δική του «σφραγίδα».

Τι ισχύει με Θεονά και Κατραχούρα

Οι άλλοι δυο διαιτητές άνω των 50 ετών που σφύριζαν και την περσινή σεζόν, ο Γιώργος Θεονάς και ο Γιώργος Κατραχούρας θα συνεχίσουν και τη νέα χρονιά στη Stoiximan GBL.



