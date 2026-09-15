Η συμμετοχή του Άνταμ Μοκόκα σε μέρος της σημερινής (15/9) προπόνησης δεν σημαίνει και την παρουσία του στο φιλικό παιχνίδι (18/9) με τον Ερυθρό Αστέρα.

Είναι προφανές ότι ο Άρης δεν έχει σκοπό και δεν έχει λόγο να ρισκάρει με την περίπτωση του Άνταμ Μοκόκα, προσφέροντας μάλιστα στον Γάλλο διεθνή περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της αποθεραπείας του αλλά και την ουσιαστική επιστροφή του στις προπονήσεις. Για παράδειγμα, σήμερα (15/9) συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, εντούτοις, αυτό δεν περιλάμβανε εντάσεις καθώς είναι φανερή η απόφαση προστασίας του αθλητή.

Ο Γάλλος διεθνής αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού του εδώ και περίπου έξι εβδομάδες. Είχε πιθανότητες επιστροφής στη δράση στον φιλικό αγώνα (18/9) με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, πλέον όμως το δικό του ντεμπούτο έχει μετατεθεί για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια», είτε κόντρα στη Μύκονο (20/9) είτε στην Μπαχτσέσεχιρ (22/9). Αν ταξιδέψει στην πρωτεύουσας της Σερβίας, οι λόγοι θα σχετίζονται περισσότερο με την ένταξή του στο σύνολο.

Αντιθέτως, για το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι δεν υπολογίζεται ο Στέφαν Γιόβιτς όπως και οι Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο απουσίασε από τη σημερινή (15/9) προπόνηση καθώς είχε να διευθετήσει μια προσωπική υπόθεσή του.