Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε το βίντεο από τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, με τις «ατάκες» του Βασίλη Σπανούλη και τις εκφράσεις του προσώπου του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η αποστολή του Άρη επέστρεψε από την Κύπρο έπειτα από τη νίκη της επί του Ερυθρού Αστέρα και η ΚΑΕ κοινοποίησε βίντεο… παρακάμερας από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μέσα από την εικόνα αναδεικνύονται μερικές από τις εντολές του Βασίλη Σπανούλη προς τους παίκτες του σχετικά με τη συμπεριφορά τους στη διάρκεια ενός αγώνα. «Use your mind» λέει απευθυνόμενος σε μερικούς από αυτούς, καλώντας τους να παίζουν μυαλωμένα. «Grab the ball», είπε σε άλλη περίπτωση ενώ σε κατάσταση άμυνας ζήτησε από τους περιφερειακούς να χαμηλώσουν και τους ψηλούς να έχουν ψηλά τα χέρια για deflections.

«Run run», φώναξε κάποια στιγμή στον Βασίλη Τολιόπουλο σε κατάσταση παιχνιδιού επιθετικής μετάβασης δείχνοντας έτσι τη λογική του, δηλαδή τη γρήγορη εκτέλεση, όπως φαίνεται και η εντολή του για τη μη εκδήλωση επίθεσης στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο ενθουσιασμός του κόσμου επίσης αναδεικνύεται μέσα από το βίντεο παράλληλα των εκφράσεων του προσώπου του Θανάση Αντετοκούνμπο.