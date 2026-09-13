Σπανούλης: «Να είμαστε ταπεινοί και ισορροπημένοι»

Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε καλό βαθμό στον Άρη αλλά δεν ξέφυγε από τα δόγματά του και την ανάγκη βελτίωσης σε ταχύτητα και επικοινωνία.

Ο προπονητής του Άρη δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την παρουσία της ομάδας του στο τουρνουά της Κύπρου. «Είχαμε απουσίες, συν τοις άλλοις δεν έχουμε κάνει περισσότερες από έξι-επτά προπονήσεις. Ξεκινήσαμε μεν από τις 18-19 Αυγούστου αλλά με απουσίες επτά παικτών και ουσιαστικά η ομάδα δουλεύει από 2 Σεπτεμβρίου. Είδαμε πράγματα που θέλαμε να δούμε αλλά πρέπει να βελτιώσουμε την ταχύτητα και την επικοινωνία μας. Είδαμε επιθετική αντίδραση κι αυτό έχει αξία για μια ομάδα με έντεκα νέους παίκτες. Για την εποχή είχαμε καλή επικοινωνία αλλά οφείλουμε να είμαστε ταπεινοί και ισορροπημένοι. Συνεχίζουμε…», είπε.

Ρωτήθηκε για την ερμηνεία των 48 ασίστ στους δύο αγώνες του τουρνουά. «Δείχνει τη διάθεσή μας να πασάρουμε την μπάλα, να παίξουμε όλοι μαζί αλλά και τη διάθεσή μας να δουλέψουμε χωρίς την μπάλα… Με τη Μακάμπι βάλαμε 27 πόντους στο transition παιχνίδι και σήμερα 29. Είναι μεγάλο νούμερο. Θέλουμε να τρέξουμε, να παίξουμε καλές άμυνες και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Είμαστε όμως σε καλό σημείο», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για την απόδοση των νέων παικτών. «Ξέρουμε τι παίκτες πήραμε. Όλοι είναι επιλογές του τεχνικού επιτελείου. Θα χρειαστούμε χρόνο αλλά είμαστε στο σημείο που θέλουμε. Ήμασταν καλοί για τρία από τα συνολικά τέσσερα ημίχρονα και αντιδράσαμε μετά το κακό πρώτο με τη Μακάμπι. Κρατάμε τα θετικά στοιχεία και πάμε για δουλειά μέρα με τη μέρα. Δεν μου αρέσουν οι αριθμοί για να μιλήσω για το επίπεδο ετοιμότητας. Βάσει των συνθηκών, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Είναι σημαντικότερο να βελτιωθούμε μέρα με τη μέρα, βλέποντας το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβει ο καθένας τον ρόλο του για να έρθει η χημεία και η συνεργασία».

Σχετικά με την αποθέωση της ομάδας από τους φιλάθλους του Άρη απάντησε… «δεν χρειάζεται ενθουσιασμός. Είναι θετικό να βλέπεις την ομάδα να παίζει καλά. Αυτό που είπα στα παιδιά είναι… τα πόδια στη γη. Προσωπικά είμαι ισορροπημένος άνθρωπος. Ούτε ενθουσιασμός, ούτε απογοήτευση αλλά συνετή δουλειά για να αποδώσουμε ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο».