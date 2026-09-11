Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Με «γκολ φάουλ» οι πρώτοι πόντοι του Φρανσίσκο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημείωσε νωρίς-νωρίς τους πρώτους πόντους του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Με το «καλημέρα» της παρουσίας του στα πράσινα του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος γκαρντ «συστήθηκε» με «καλάθι και φάουλ» για τους πρώτους του πόντους.
Έχοντας εκμεταλλευτεί το άνοιγμα στο διάδρομο που του έκανε ο Γιαμπουσέλε κατάφερε να φτάσει στο καλάθι της ΑΕΚ για τους παρθενικούς του πόντους.
Δείτε την σχετική φάση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.