Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημείωσε νωρίς-νωρίς τους πρώτους πόντους του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Με το «καλημέρα» της παρουσίας του στα πράσινα του Παναθηναϊκού, ο Γάλλος γκαρντ «συστήθηκε» με «καλάθι και φάουλ» για τους πρώτους του πόντους.

Έχοντας εκμεταλλευτεί το άνοιγμα στο διάδρομο που του έκανε ο Γιαμπουσέλε κατάφερε να φτάσει στο καλάθι της ΑΕΚ για τους παρθενικούς του πόντους.