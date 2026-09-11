Τις πρώτες συνεργασίες άρχισαν να ξεδιπλώνουν οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Τα πρώτα δείγματα γραφής από τα «προσεχώς» στον Παναθηναϊκό άρχισαν να δείχνουν οι Σιλβέν Φρανσίσκο και Γκέρσον Γιαμπουσέλε στην πρώτη τους συνύπαρξη ως συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Χαρακτηριστική είναι μια φάση που «έβγαλαν» κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου, όταν ο Γάλλος πόιντ γκαρντ έβγαλε μια no look ασίστ «πάρε-βάλε» στον συμπατριώτη του, ο οποίος την αξιοποίησε καταλλήλως για ένα εύκολο layup.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση.