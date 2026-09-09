Ο Κολοσσός Ρόδου ήταν ο νικητής στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με 82-80.

Σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο κλειστό της οδού Τζον Κένεντι, η ομάδα της Ρόδου επικράτησε του Περιστερίου με 82-80.

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα λίγες εβδομάδες πριν από το τζάμπολ των επίσημων αγώνων και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Η ομάδα της Ρόδου είχε προβάδισμα 10 πόντων στο τέλος της 3ης περιόδου και παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσια (76-76) τρία λεπτά πριν από τη λήξη, στο τέλος ο Κολοσσός κατάφερε να πάρει αυτήν την φιλική νίκη έχοντας ως καλύτερο τον Κρούζερ ο οποίος είχε 22 πόντους.

Επίσης ξεχώρισεκαι ο Γουίλις ο οποίος πρόσθεσε άλλους 14 πόντους ενώ απο πλευράς Περιστερίου «διψήφιοι» ήταν οι Νικολς (17π.), Άντερσον (15π.) και Κάριους (11π.)

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσολάκος, Ζιώγας, Μπον.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-20, 44-46, 56-64, 80-82.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (2), Φιντς 9, Πετράκης, Πέιν 5, Ιτούνας 5 (1), Γκιουζέλης, Φραϊντέλ 3, Χατζηδάκης 9, Καματερός 3 (1), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 11 (3), Άντερσον 15, Νικολαΐδης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Λυκογιάννης): Γουίλις 14 (2), Καράμπελας, Μανιόν 7, Τσιακμάς 7, Άπσον 11, Ευσταθιάδης 2, Καλαϊτζάκης Αλ., Χρηστίδης, Καμπερίδης 8 (2), Στίβενσον 4, Μπαρνέτ 7 (1.), Κρούζερ 22 (1.).