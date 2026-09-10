Στο άκουσμα της είδησης για τους επτά ξένους που ψήφισαν στην Γενική Συνέλευση της Stoiximan GBL και αποκάλυψε το Gazzetta ο Σύνδεσμος των παικτών αναμένεται να τοποθετηθεί άμεσα εμμένοντας στην αρχική αντίθεση τους.

Στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ την Πέμπτη (10/9) υπερψηφίστηκε όπως αποκάλυψε το Gazzetta από τις ομάδες η αύξηση των ξένων σε επτά για την Stoiximan GBL της αγωνιστικής περιόδου 2027-2028, με την πρόταση να μεταφέρεται στην ΕΟΚ, η οποία είναι και εκείνη που θα πάρει την τελική απόφαση. Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο άλλωστε θα πρέπει να συμφωνεί και η Ομοσπονδία, αλλά να το προσυπογράψει και η γενική γραμματεία αθλητισμού.

Ωστόσο, στην πρώτη προσπάθεια που έγινε μέσα στο καλοκαίρι (23 Ιουλίου) εκφράστηκε ξεκάθαρα η αντίθεση της ΕΟΚ, αλλά και του Υπουργείου Αθλητισμού για μια τέτοια εξέλιξη, γεγονός που χειροκρότησε με ανακοίνωση του ο ΠΣΑΚΚ.

Η νέα πρόταση που υπερψηφίστηκε ξανά και θα επιστρέψει στην ΕΟΚ ενεργοποιεί ξανά τον Σύνδεσμο των Καλαθοσφαιριστών, που αναμένεται να τοποθετηθεί άμεσα για το θέμα της αύξησης (σε επτά) των ξένων της Stoiximan GBL.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta οι παίκτες και αυτή τη φορά θα αντιδράσουν οργανωμένα και δυναμικά ζητώντας την στήριξη της ΕΟΚ και της Πολιτείας, για να προασπίσουν τα συμφέροντα τους. Αναμένεται να τοποθετηθούν με ανακοίνωση και δηλώσεις στην προσπάθεια τους να αποτραπεί η αύξηση των ξένων. «Δεν αλλάζουμε τη στάση μας καθόλου για ένα θέμα που συζητήθηκε και μέσα στο καλοκαίρι, επιμένουμε και δεν λέμε απλά όχι στους επτά ξένους, αλλά κανονικά θα πρέπει να... μειωθούν κιόλας» λένε οι αθλητές στηρίζοντας την πάγια θέση τους για μη αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL.

