Ντιμιτρίγεβιτς: «Θέλω να κερδίζω στο γήπεδο, στο FIFA… παντού»

Νένο Ντιμιτρίγεβιτς και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησαν στη διαδικτυακή τηλεόραση της ΚΑΕ Άρης και αναφέρθηκαν στη σπουδαία πρόκληση της επόμενης χρονιάς.

Οι δύο διεθνείς παίκτες ήταν από τους τελευταίους που προστέθηκαν στην προετοιμασία του Άρη καθώς ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς είχε υποχρεώσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και ο Έλληνας φόργουορντ με την Εθνική. «Θέλω απλώς να κερδίζω. Είτε στο γήπεδο, είτε παίζω χαρτιά με τους φίλου μου, είτε παίζω FIFA. Ό,τι κι αν παίζω, θέλω να κερδίζω. Έτσι είμαι εγώ. Είμαι πολύ ανταγωνιστικός και απλώς θέλω να κερδίζω», είπε ο Ντιμιτρίγεβιτς ο οποίος αποκτήθηκε για να έχει ηγετικό ρόλο στην περιφερειακή γραμμή των «κίτρινων».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι… «για μένα είναι σημαντικό που είμαι εδώ. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα όσο και για τα άλλα παιδιά στην ομάδα για να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Σίγουρα είναι βαριά η φανέλα αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και θα πρέπει να είμαστε εδώ στο 100%».