Τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Μαρούσι θα έχει ο Γιώργος Συρίδης, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση από τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το Μαρούσι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του.

Συγκεκριμένα όπως έκανε γνωστή η ΚΑΕ Αμαρουσίου, τα ηνία του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Συρίδης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει ότι μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση, την θέση του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Συρίδης».

