Μαρούσι: Ανακοίνωσε Γενικό Διευθυντή τον Γιώργο Συρίδη
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Τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Μαρούσι θα έχει ο Γιώργος Συρίδης, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Βορείων Προαστίων.
Μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση από τη θέση του Γενικού Διευθυντή από το Μαρούσι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του.
Συγκεκριμένα όπως έκανε γνωστή η ΚΑΕ Αμαρουσίου, τα ηνία του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Συρίδης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:
«H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει ότι μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση, την θέση του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Συρίδης».
@Photo credits: marousibc
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