Το Gazzetta αποκαλύπτει τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι κανονισμοί διαιτησίας της FIBA που θα εφαρμοστούν στην Stoiximan GBL στις τεχνικές ποινές και τα αντιαθλητικά φάουλ, αλλαγές στην προσπάθεια για σουτ και τις διευρυμένες δυνατότητες του Instant Replay-Τι προβλέπεται ειδικά για το Head Coach’s Challenge στην GBL.

Νέα δεδομένα στους αγώνες της Stoiximan GBL φέρνουν οι τροποποιήσεις των κανονισμών παιδιάς (FIBA Official Basketball Rules 2026), με μια σειρά αλλαγών που επηρεάζουν άμεσα τη διαιτησία, τους παίκτες και τους προπονητές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν σημαντικές διευκρινίσεις στην προσπάθεια για σουτ, αναδιαμόρφωση του πλαισίου των τεχνικών ποινών και των αντιαθλητικών φάουλ, αλλά και περισσότερες δυνατότητες χρήσης του Instant Replay System. Παράλληλα, για τη Stoiximan GBL προβλέπεται ειδική ρύθμιση αναφορικά με το Head Coach’s Challenge, για το οποίο πρώτο έγραψε το Gazzetta.

Νέο πλαίσιο στα τεχνικά σφάλματα (τεχνικές ποινές)

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα τεχνικά σφάλματα (τεχνικές ποινές). Πλέον χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητά τους.

Τα τεχνικά σφάλματα Κατηγορίας 1 είναι τα σοβαρότερα και προσμετρώνται για τον αποκλεισμό ενός παίκτη από τον αγώνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ανάρμοστη συμπεριφορά ή επικοινωνία προς διαιτητές, αντιπάλους και πρόσωπα των πάγκων, προσβλητικές εκφράσεις ή χειρονομίες, παρενόχληση ή πρόκληση αντιπάλου, υπερβολική κίνηση των αγκώνων χωρίς επαφή, αλλά και η προσποίηση ότι έγινε φάουλ.

Αντίθετα, τα τεχνικά σφάλματα Κατηγορίας 2 δεν προσμετρώνται για τον αποκλεισμό από τον αγώνα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται παραβάσεις περισσότερο διαχειριστικού χαρακτήρα, όπως συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστέρησης του παιχνιδιού ή αντικανονικό κράτημα της στεφάνης.

Ένας παίκτης αποβάλλεται όταν χρεωθεί με δύο τεχνικά σφάλματα Κατηγορίας 1, δύο κατάφωρα σφάλματα ή ένα τεχνικό σφάλμα Κατηγορίας 1 και ένα κατάφωρο σφάλμα.

Αντίστοιχα, για τον πρώτο προπονητή ισχύουν διαφορετικά όρια, ανάλογα με το αν τα τεχνικά σφάλματα αφορούν προσωπική συμπεριφορά ή συμπεριφορά άλλων προσώπων του πάγκου.

Το αντιαθλητικό φάουλ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες

Σημαντική είναι και η αλλαγή στο μέχρι σήμερα αντιαθλητικό σφάλμα. Το νέο πλαίσιο διαχωρίζει τις περιπτώσεις σε Disruptive Foul (φάουλ σκοπιμότητας), δηλαδή σφάλμα τακτικής που διαταράσσει τη ροή του αγώνα, και Flagrant Foul (βίαιο φάουλ), δηλαδή κατάφωρο σφάλμα.

Το Disruptive Foul αφορά αντικανονική επαφή που διακόπτει τη ροή του αγώνα και θέτει τον αντίπαλο σε μειονεκτική θέση, χωρίς όμως να είναι τόσο σοβαρή ώστε να χαρακτηριστεί κατάφωρη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μη αναγκαία επαφή αμυντικού που δεν επιχειρεί νόμιμα να παίξει την μπάλα, με σκοπό να σταματήσει τη μετάβαση της αντίπαλης ομάδας στην επίθεση. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται συγκεκριμένες επαφές από πίσω ή από το πλάι σε παίκτη που κινείται προς το καλάθι χωρίς να υπάρχει άλλος αμυνόμενος μεταξύ του παίκτη και του καλαθιού.

Η ποινή προβλέπει ελεύθερες βολές και στη συνέχεια επαναφορά από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο. Ο αριθμός των ελεύθερων βολών εξαρτάται από το αν ο παίκτης βρισκόταν ή όχι σε προσπάθεια για σουτ και από το αν το καλάθι επιτεύχθηκε.

Στον αντίποδα, το Flagrant Foul (βίαιο φάουλ) αφορά τις σοβαρότερες περιπτώσεις. Πρόκειται για επαφή που παραβιάζει το πνεύμα της αθλητικής συμπεριφοράς και του ευ αγωνίζεσθαι και υπερβαίνει τα όρια ενός προσωπικού ή ενός disruptive foul.

Απερίσκεπτες, βίαιες ή επικίνδυνες ενέργειες που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό, καθώς και υπερβολικά δυνατή επαφή, μπορούν να οδηγήσουν σε χαρακτηρισμό της παράβασης ως Flagrant Foul (βίαιο φάουλ).

Τα κατάφωρα σφάλματα προσμετρώνται για τον αποκλεισμό από τον αγώνα, σε αντίθεση με τα Disruptive Fouls (φάουλ σκοπιμότητας).

Ξεκαθαρίζει η έννοια της προσπάθειας για σουτ

Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η προσπάθεια για σουτ (Act of Shooting). Η FIBA δίνει πλέον μεγαλύτερη ακρίβεια στο πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η προσπάθεια για σουτ, ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης.

Στα σουτ με άλμα ή σε άλλο σουτ εν κινήσει, η προσπάθεια ξεκινά όταν ο παίκτης αρχίζει να κινεί τους ώμους και την μπάλα προς τα πάνω και προς το καλάθι των αντιπάλων.

Στις διεισδύσεις προς το καλάθι με συνεχή κίνηση, η προσπάθεια ξεκινά αφού ο παίκτης ολοκληρώσει το μάζεμα της μπάλας και αυτή ακινητοποιηθεί ή αναπαυθεί στο χέρι ή στα χέρια του, ενώ συνεχίζει την κίνηση του σουτ προς το καλάθι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διευκρίνιση ότι ένας παίκτης πρέπει να βρίσκεται στο εμπρός γήπεδο για να θεωρείται ότι βρίσκεται σε προσπάθεια για σουτ. Εξαίρεση υπάρχει στην τελευταία ενέργεια πριν από τη λήξη περιόδου, παράτασης ή χρόνου επίθεσης.

Παράλληλα, ο αριθμός των νόμιμων βημάτων που πραγματοποιεί ένας παίκτης δεν συνδέεται πλέον με το αν βρίσκεται ή όχι σε προσπάθεια για σουτ.

Νέα διευκρίνιση και στη ντρίμπλα

Το Άρθρο 24 αναδιατυπώνεται ώστε να αποσαφηνίζεται πότε ένας παίκτης θεωρείται ότι έχει χάσει τον έλεγχο της «ζωντανής» μπάλας και μπορεί να ξεκινήσει νέα ντρίμπλα.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η απώλεια ελέγχου προκύψει από σουτ, από άγγιγμα αντιπάλου ή κατά τη διάρκεια μεταβίβασης ή αδέξιου χειρισμού, όταν η μπάλα αγγίξει ή αγγιχτεί από άλλον παίκτη.

Η αλλαγή έχει ως στόχο να περιορίσει τις διαφορετικές ερμηνείες σε φάσεις που σχετίζονται με τη διπλή ντρίμπλα.

Περισσότερες δυνατότητες στο Instant Replay

Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στο Instant Replay System (IRS). Στα τελευταία δύο λεπτά της τέταρτης περιόδου και σε κάθε παράταση, πλέον μπορεί να επανεξετάζεται εάν η μπάλα βρισκόταν ακόμη στα χέρια του παίκτη που επιχειρούσε την επαναφορά όταν η άμυνα υπέπεσε σε σφάλμα.

Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα μπορεί να επανεξεταστεί συγκεκριμένη περίπτωση παρεμβολής ή παρέμβασης στην μπάλα μετά από σφάλμα, όταν η συγκεκριμένη παράβαση επηρεάζει άμεσα το σκορ.

Το IRS μπορεί επίσης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό ενός σφάλματος, ώστε να διαπιστωθεί αν πρέπει να παραμείνει ως προσωπικό, να αναβαθμιστεί σε σοβαρότερη κατηγορία, να υποβαθμιστεί ή να χαρακτηριστεί ως τεχνικό σφάλμα.

Η μεγάλη αλλαγή της GBL στο Head Coach’s Challenge

Ξεχωριστή ρύθμιση προβλέπεται για τη Stoiximan GBL αναφορικά με το Head Coach’s Challenge (HCC). Κάθε πρώτος προπονητής ξεκινά τον αγώνα έχοντας δικαίωμα για ένα HCC.

Η σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι, εφόσον η επανεξέταση δικαιώσει τον προπονητή, το αίτημα θεωρείται επιτυχές και ο ίδιος αποκτά δικαίωμα για ένα ακόμη HCC.

Το δικαίωμα αυτό ανανεώνεται μετά από κάθε επιτυχημένο challenge. Αντίθετα, εάν η απόφαση των διαιτητών μετά την επανεξέταση δεν είναι υπέρ του αιτήματος, το HCC θεωρείται ανεπιτυχές και ο προπονητής δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει νέα επανεξέταση για το υπόλοιπο του αγώνα.

Μάλιστα, για το HCC δεν εφαρμόζονται οι χρονικοί περιορισμοί που ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις του IRS, γεγονός που σημαίνει ότι το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα.

Αλλαγές και στον αγωνιστικό χώρο και στον εξοπλισμό

Οι νέοι κανονισμοί δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία και στα χρώματα των γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Οι γραμμές πρέπει να έχουν ενιαίο, συμπαγές χρώμα, πλάτος πέντε εκατοστών και να είναι ευδιάκριτες, με έντονη αντίθεση προς το δάπεδο και την περιμετρική ζώνη.

Οι οριογραμμές πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα μεταξύ τους, ενώ τα αντίστοιχα ζεύγη διαγραμμίσεων στα δύο μισά του γηπέδου πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο χρώμα. Η κεντρική γραμμή και ο κεντρικός κύκλος μπορούν να διαφοροποιούνται χρωματικά.

Παράλληλα, καταργείται η απαίτηση να είναι ορατές οι κάλτσες των παικτών. Παραμένει, ωστόσο, η υποχρέωση οι κάλτσες όλων των μελών της ομάδας να έχουν το ίδιο κυρίαρχο χρώμα.

Οι αλλαγές που θα φανούν στο παρκέ

Οι τροποποιήσεις των FIBA Official Basketball Rules 2026 δεν αποτελούν απλώς τεχνικές αλλαγές στη διατύπωση των κανονισμών. Αρκετές από αυτές αναμένεται να έχουν άμεση επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι διαιτητές αξιολογούν συγκεκριμένες φάσεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο παίκτες και προπονητές θα διαχειρίζονται κρίσιμες στιγμές των αγώνων.