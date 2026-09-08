Μήπως είναι καλύτερα να τους καταργήσουμε εντελώς;

Ο Νίκος Παπαδογιάννης διάβασε την εισήγηση Λιόλιου στη σύσκεψη για τη διαιτησία και πασχίζει να ξεχωρίσει το σοβαρό από το αστείο.

Μα ναι, πώς δεν το είχα σκεφτεί; Να επιλέγουν μόνες τους οι ομάδες τους διαιτητές των αγώνων της Basket League! Των δικών τους αγώνων όμως ή …των άλλων; Να επιλέγουν Ολυμπιακός και Κολοσσός ποιοι διαιτητές θα σφάξουν τον Κολοσσό αν τολμήσει να σηκώσει κεφάλι ή μήπως να επιλέγουν Ολυμπιακός και Κολοσσός τους διαιτητές που θα κατακρεουργήσουν την Καρδίτσα εάν αυτή απειλήσει τον Παναθηναϊκό;

Να διαλέξουν οι «αιώνιοι» του βορρά τους διαιτητές του «αιώνιου» ντέρμπι του νότου ελπίζοντας να προκαλέσουν αυτή διακοπή του αγώνα ώστε να μη βγει καν νικητής; ‘Ή το αντίθετο; Πόσες μέρες ή μάλλον εβδομάδες θα χρειάζονται για να οριστούν οι διαιτητές κάθε αγωνιστικής;

Το φύλλο αγώνα θα επιτρέπεται να το φιλοτεχνήσουν οι ίδιοι οι διαιτητές ή μήπως θα το συντάσσουν από Δευτέρα εξ ημισείας οι ομάδες που θα τους έχουν ορίσει; Μία αράδα η μία, μία αράδα η άλλη, μέχρι να πιάσουμε πάτο. Τον πάτο της σελίδας εννοώ, μη φανταστείτε κάτι διαφορετικό.

Και πώς ακριβώς θα επιλέγεται η τριάδα; «Διάλεξε έναν εσύ, έναν εγώ και τον τρίτο θα τον κόψουμε στη μέση». «Έναν εσύ, έναν εγώ και τον τρίτο να τον βγάλουμε με κλήρωση, αλλά να τσεκάρουμε τα μπαλάκια πρώτα, για να μην υπάρχουν στην κληρωτίδα τίποτε παγωμένα». «Έναν εσύ και δύο εγώ, αλλά στον δεύτερο γύρο να το κάνουμε ανάποδα». «Όλο τον Τηγάνη προτείνεις εσύ». «Γιατί, εσύ που όλο ζητάς την Τσαρούχα;» «Άσε, σας ξέρουμε, έχουμε δει τι ανεβάζει ο δικός σας στο Φέισμπουκ». «Μιλάτε εσείς, που ο δικός σας φοράει το κίτρινο φανελάκι μέσα από τη γκρι στολή;»

«Μήπως τον τρίτο διαιτητή να τον ορίζει η Ομοσπονδία;» «Ναι, ο αγαπημένος σας ο Λιόλιος». «Γιατί, ήταν καλύτερα με Βασιλακόπουλο;» «Εγώ προτείνω να σφυρίξουν Ρήγας, Κόντης, Συμεωνίδης». «Και γιατί να μη φέρουμε ξένους όπως στο ποδόσφαιρο;» «Να βάλουμε και VAR, αν είναι έτσι». «Γιατί, μήπως έλυσε κανένα πρόβλημα το VAR;» «Ας τους καταργήσουμε τελείως τους διαιτητές, να φωνάζει ο παίκτης “φάουλ!” όπως όταν ήμασταν μικροί».

Αντιλαμβάνεστε τη γελοιότητα του πράγματος ή να συνεχίσω το παραλήρημα ώσπου να πιάσουμε κι εμείς πάτο; Σε έναν ιδανικό κόσμο που κατοικείται από ρομπότ μπορεί να ήταν ιδανική η λύση που πρότεινε ο πρόεδρος με το γυάλινο βλέμμα, αλλά εδώ μιλάμε για τη χώρα που στοχοποιεί ακόμα και τους κατά τεκμήριο αδέσμευτους ξένους διαιτητές (του ποδοσφαίρου ή της Euroleague), που ορκίζεται ότι οι τελευταίοι εξακόσιοι ογδονταπέντε τίτλοι κρίθηκαν από τη γκρίζα θέληση και που στέλνει κακοποιούς να κάψουν τα μαγαζιά των διαιτητών.

Και που δεν δέχεται καν την αυθεντία του Βίντεο Ασίσταντ Ρέφερι! Ποιος να συνεννοηθεί με ποιον και σε ποιο πρόσωπο να συμφωνήσει μαζί του, όταν αμφισβητείται σε όλους τους τόνους, και με εκπομπές επί εκπομπών και επί δημοσιευμάτων, ακόμα και η μαρτυρία της κάμερας; Όταν μιλάμε για Ελλάδα, ο «ανθρώπινος παράγοντας» είναι απάνθρωπος και δεν παράγει τίποτε εκτός από έχθρα και μίσος.

Το δε ηλεκτρονικό μάτι κοιτάζει και αποφασίζει ανάλογα με το χέρι που το κουρδίζει. Ακόμα και αν τους αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου τους διευθύνουν ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι ή ολογράμματα, εμείς θα τα βάλουμε με τους κατασκευαστές και με το εργοστάσιο. Και ποιος το ρύθμισε το ρομποτάκι να σφυρίξει όλες τις επαφές, εεεεε; Εάν το εργαλείο του διαβόλου επέτρεπε το δυναμικό παιχνίδι, πλεονέκτημα θα είχαμε εμείς!

Ποιες ομάδες, ποιοι παράγοντες και με ποια καλοπιστία να επιλέξουν τους διαιτητές των αγώνων τους, κύριε Λιόλιο μας; Τώρα σας έφεραν στη χώρα; Μήπως θέλετε να σας ξεναγήσουμε; Οι ομάδες «απέκρυψαν» όπως λέτε την ανάλογη εισήγηση που κάνατε προ τριετίας όχι επειδή θέλησαν να σας σαμποτάρουν, αλλά επειδή γελούσαν μαζί σας.

Εάν πάλι το σχέδιό σας είναι να αποποιηθείτε την ευθύνη περί διαιτησίας, είναι προτιμότερο να τα εξομολογηθείτε ευθέως στα σωματεία που σας εξέλεξαν και να ζητήσετε αλλαγή του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Θα ήταν σίγουρα πιο ευχάριστο να ξεφορτωθείτε αυτόν τον μπελά, αλλά η κάθαρση της διαιτησίας ήταν βασικό αίτημα σχεδόν όλων όσων μαύρισαν τον Βασιλακόπουλο και τον αντικατέστησαν με έναν παράγοντα που ήλθε από το πουθενά. Άλλο αν κατά βάθος εννοούσαν: «Θέλουμε εύνοια».

Οι εθνικές ομάδες, οι χορηγίες και τα λογιστικά θέματα μπορούν κάλλιστα να ρυθμιστούν μέσω ΑΙ, τώρα που η Ομοσπονδία ανακάλυψε την κάνουλα της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, το ΑΙ μπορεί θαυμάσια να ετοιμάσει τα απολογητικά υπομνήματα που ο αγλαός πρόεδρός της θα χρειαστεί σύντομα ενώπιον διαφόρων αυστηρών επιτροπών και αρχών.

Μέχρι τότε, παρακαλείστε θερμά καλέ μας πρόεδρε να μη προκαλείτε την όποια φυσική μας νοημοσύνη. Μπορεί να υστερεί σε σύγκριση με την τεχνητή, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ξεχωρίσει το σοβαρό από το φαιδρό.