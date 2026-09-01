Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος κάλεσε τις ομάδες της Stoiximan GBL να συζητήσουν σε γκρουπ για θέματα διαιτησίας.

Σε μια ενέργεια που δεν έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια προχώρησε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος κάλεσε εγγράφως τις ομάδες της Stoiximan GBL να παραβρεθούν χωρισμένες σε γκρουπ σε συνάντηση εργασίας με κυρίως... πιάτο τη διαιτησία!

Ο «ισχυρός άνδρας» της Ομοσπονδίας προχώρησε σ' αυτή την κίνηση, όπως αναφέρεται στο έγγραφο εξαιτίας του όγκου των θεμάτων που θα πρέπει να συζητηθούν. Βέβαια, εύλογα προκαλείται η απορία γιατί δεν γίνεται αυτή η συνάντηση εργασίας με όλες τις ΚΑΕ, αλλά θα πρέπει να χωριστούν σε τρία γκρουπ.

Γι' αυτό φαίνεται πως ο Βαγγέλης Λιόλιος αποσαφηνίζει το γεγονός εξηγώντας πως υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση τα οποία θα είναι δύσκολο να συζητηθούν παρουσία και των 14 ομάδων.

Όλες οι ΚΑΕ έχουν ενημερωθεί εγγράφως από το απόγευμα της Τρίτης (1/9) και θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα (7/9) να απαντήσουν ποιος θα εκπροσωπήσει την κάθε ομάδα σ' αυτή τη συνάντηση εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα ειπωθεί για τη διαιτησία από την πλευρά του προέδρου της ΕΟΚ λίγο πριν το τζάμπολ της Stoiximan GBL.

Πιθανότατα να ανακοινωθεί η καινούργια ΚΕΔ σε όλους και όποια αλλαγή μπορεί να υπάρξει, ενώ είναι σίγουρο πως θα ζητηθεί η αρωγή των ομάδων, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διαιτητών, δεδομένου ότι με την ισχυροποίηση των δυο ομάδων της Θεσσαλονίκης (ΠΑΟΚ και Άρης) είναι σίγουρο πως η πίεση προς τους «γκρι» θα είναι πολύ μεγάλη.