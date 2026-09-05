Προμηθέας Πάτρας και Κολοσσός Ρόδου αναδείχθηκαν... ισόπαλοι 78-78 σε φιλική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Στο «Promitheas Park» της Πάτρας διεξήχθη φιλικό παιχνίδι μεταξύ του γηπεδούχου Προμηθέα και του Κολοσσού, με τις δύο ομάδες να... μοιράζονται το σκορ στους 78 πόντους.

Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και να δουν την πορεία που βρίσκεται η προετοιμασία των ομάδων τους.

Για τον Προμηθέα πρώτοι σκόρερ ήταν οι Γουίλιαμς και Κουλμπόκα οι οποίοι πέτυχαν από 18 και 14 πόντους αντίστοιχα, ενώ για τον Κολοσσό ξεχώρισαν οι Μάνιον (18π.) και Γουίλις (12π.)

Τα δεκάλεπτα:16-18, 41-33, 60-56, 78-78

Προμηθεάς (Βόβορας): Κόουλμαν 9 (1), Νίκολας 4, Καπετάκης 8 (1), Παρασκευόπουλος 8, Δίπλαρος 5 (1), Κουρουμπάκης 6, Γουίλιαμς 18 (4), Αντετοκούνμπο, Καλαϊτζάκης 7, Νικολαΐδης, Κουλμπόκα 13 (3).

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Γουίλις 12 (1), Καράμπελας 2, Μανιόν 18, Τσιακμάς 11 (2), Άπσον 13, Ευσταθιάδης 2, Καλαίτζάκης 2, Χρηστίδης, Καμπερίδης 5 (1), Στίβενσον 2, Μπαρνέτ 6, Κρούζερ 5.