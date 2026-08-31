Το Μαρούσι μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως ο Λεωνίδας Κασελάκης θα διατελέσει χρέη αρχηγού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Λεωνίδας Κασελάκης ανακοινώθηκε από το Μαρούσι πως θα είναι ο νέος αρχηγός της ομάδας για την ερχόμενη σεζόν.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος φόργουορντ παραλαμβάνει το περιβραχιόνιο από τον Χάρη Γιαννόπουλου, ενώ την τριάδα των αρχηγών συμπληρώνουν οι: Τζόρνταν Γουόκερ και Χρήστος Ιορδάνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Ο πολύπειρος Λεωνίδας Κασελάκης θα είναι ο αρχηγός του Αμαρουσίου την σεζόν 2026-27. Ο πολύπειρος φόργουορντ παραλαμβάνει το περιβραχιόνιο από τον Χάρη Γιαννόπουλο ο οποίος είναι πλέον Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ. Την τριπλέτα των αρχηγών συμπληρώνουν ο Τζόρνταν Γουόκερ και ο Χρήστος Ιορδάνου.

Στο μεταξύ ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, τη δεδομένη χρονική στιγμή, έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσία του Αμαρουσίου στο πρώτο φιλικό της σεζόν με την ΑΕΚ στην Sunel Arena (91-91). Βασικός στόχος είναι να αρχίσουν οι παίκτες να βρίσκουν αγωνιστικό ρυθμό και σταδιακά να αποκτούν ομοιογένεια. Δεν αγωνίστηκαν οι Λούντζης, Μαρτς που αναρρώνουν από τραυματισμούς και ο Ιορδάνου (προληπτικά).

Το επόμενο φιλικό είναι την Παρασκευή (4/9) στον “Αγιο Θωμά” κεκλεισμένων των θυρών».

