Λούντζης: «Με αγκάλιασαν όλοι στο Μαρούσι, ανυπομονώ να παίξω»

Ο Μιχάλης Λούντζης μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του φορώντας τη φανέλα του Αμαρουσίου.

Ο Έλληνας γκαρντ θέλει να αφήσει πίσω τη δύσκολη χρονιά που πέρασε με τον σοβαρό του τραυματισμό και να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον του ως παίκτης του Αμαρουσίου.

Συγκεκριμένα ο Μιχάλης Λούντζης μπαίνει σταδιακά στο πρόγραμμα των προπονήσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα είναι στο 100% για να τεθεί στην διάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου.

«Όλοι οι άνθρωποι της ομάδας με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και μου έδειξαν πόσο ήθελαν να συνεργαστούμε. Ήξεραν ότι πέρυσι έχασα σχεδόν όλη τη σεζόν λόγω του τραυματισμού μου, αλλά δεν επηρεάστηκαν. Άλλωστε η αποθεραπεία έχει φτάσει στο τέλος της και δουλεύω πιο σκληρά για να καταφέρω να έρθω στην κατάσταση που επιθυμώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ανυπομονώ να παίξω γιατί μου λείπει» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το Μαρούσι είναι μια ιστορική ομάδα, με μεγάλη παράδοση και οικογενειακό κλίμα. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάνω απ' όλα. Συμμετέχω στις προπονήσεις και βλέπω ότι θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα.»

Και κατέληξε: «Διακρίνω ότι υπάρχει η επιθυμία και η διάθεση να αφήσουμε πίσω τις δυο δύσκολες τελευταίες σεζόν. Αλλά καλύτερα είναι να μιλήσουμε στο γήπεδο, όταν έρθει η ώρα. Ξέρουμε ότι φέτος το επίπεδο του πρωταθλήματος θα είναι πολύ ανεβασμένο και θέλουμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, δίνοντας χαρά και στους φιλάθλους μας».