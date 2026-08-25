Ηρακλής: Οι αριθμοί του «Γηραιού» για τη νέα σεζόν
Η δουλειά στις τάξεις του Ηρακλή έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τον προπονητή Ζόραν Λούκιτς να ανεβάζει καθημερινά στροφές στις προπονήσεις της ομάδας.
Η «κυανόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι αρχηγοί θα είναι οι Κλίβελαντ Μέλβιν και Διαμαντής Σλαφτσάκης οι οποίοι μετακόμισαν φέτος από τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή.
Επίσης έκαναν γνωστά και τα νούμερα που επέλεξαν οι παίκτες της ομάδας στις φανέλες τους.
Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών του Ηρακλή:
- 0 Jalen Lecque
- 1 Τάσος Κουκ
- 2 Cleveland Melvin
- 3 Dontrez Styles
- 5 Noah Horchler
- 10 Hassan Diarra
- 11 Jacob Hutson
- 13 Διαμαντής Σλαφτσάκης
- 15 Θάνος Βλάχος
- 16 Τζον Σίλας
- 19 Γιώργος Αρνόκουρος
- 56 Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος
- 72 Μάριος Γιαννίκος
- 77 Σωτήρης Σταυρακόπουλος
- 95 Αλέξανδρος Κομνιανίδης
New season. New numbers. 🔢#iraklisbc #BluePower pic.twitter.com/MrGhbGcM7F— IRAKLIS BC (@IraklisBc) August 25, 2026
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