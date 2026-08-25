Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τα νούμερα που επέλεξαν οι παίκτες του Ηρακλή στις φανέλες τους ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η δουλειά στις τάξεις του Ηρακλή έχει ξεκινήσει για τα καλά, με τον προπονητή Ζόραν Λούκιτς να ανεβάζει καθημερινά στροφές στις προπονήσεις της ομάδας.

Η «κυανόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι αρχηγοί θα είναι οι Κλίβελαντ Μέλβιν και Διαμαντής Σλαφτσάκης οι οποίοι μετακόμισαν φέτος από τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή.

Επίσης έκαναν γνωστά και τα νούμερα που επέλεξαν οι παίκτες της ομάδας στις φανέλες τους.

Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών του Ηρακλή: