Χουγκάζ για επιστροφή: «Πιο δύσκολο κομμάτι, το πνευματικό...» (vid)

Ο Νίκος Χουγκάζ μίλησε από το Μέτσοβο, όπου διεξάγεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, για τη νέα σεζόν, αλλά και για τη δική του κατάσταση.

Ο διεθνής φόργουορντ, ήταν ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν, με το σοβαρό τραυματισμό στην ποδοκνημική, στα μέσα Μαρτίου και το δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup στο Περιστέρι.

Ακολούθησε επέμβαση, αποκατάσταση, αποθεραπεία και πλέον, έχει μπει στο τελικό στάδιο της επιστροφής του στη δράση, συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο κομμάτι των προπονήσεων, με τον ίδιο να μιλάει για τη σεζόν που ξεκινάει, αλλά και για τη δική του κατάσταση.

Δείτε παρακάτω τη συνέντευξή του, όπως τη δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: