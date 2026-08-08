Ο Γιάννης Αγραβάνης επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από τρία χρόνια στο εξωτερικό, με τον 28χρονο γκαρντ/φόργουορντ να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Βίκου Ιωαννίνων.

Ο Βίκος Ιωαννίνων ενισχύει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν στη Stoiximan GBL, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιάννη Αγραβάνη.

Ο 28χρονος γκαρντ/φόργουορντ, με ύψος 1.98μ., επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό και θα φορέσει τη φανέλα της νεοφώτιστης ομάδας των Ιωαννίνων, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν με Περιστέρι, Προμηθέα, Χαρίλαο Τρικούπη, Ηρακλή και Καρδίτσα.

Η ανακοίνωση

«Η Διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα καλαθοσφαιριστή Γιάννη Αγραβάνη (1.98μ., 27 ετών)!

Ο Γιάννης ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Δούκα, ξεχωρίζοντας από νωρίς για το ταλέντο, την αθλητικότητα και την αφοσίωσή του. Η είσοδός του στο υψηλότερο επίπεδο συνοδεύτηκε από τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Basketball Champions League και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2018.

Στη συνέχεια, διέγραψε μια σπουδαία πορεία στην Basket League (GBL) με γεμάτες χρονιές σε Περιστέρι, Προμηθέα Πατρών, Χαρίλαο Τρικούπη Μεσολογγίου, Ηρακλή και Α.Σ. Καρδίτσας, ξεχωρίζοντας για την αμυντική του προσήλωση, την ικανότητα στο τρανζίσιον και την πολυδιάστατη προσφορά του.

Εθνική Ομάδα:

• Χρυσό Μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 (2017, Κρήτη)

• Ντεμπούτο και συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών

Διεθνής Καριέρα:

• 2023–24 (Σλάβια Πράγας): 12.8 π., 7.3 ρ., 3.7 ασ., 1.9 κλ.

• 2024–25 (Tindastóll): 14.0 π., 6.1 ρ., 2.9 ασ., 1.9 κλ.

• 2025–26 (Stjarnan): 14.4 π., 6.5 ρ., 3.9 ασ., 1.6 κλ. (μέχρι τα playoffs!)

Γιάννη, καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια των Vikos Φalcons!

Σου ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία, νίκες και μεγάλες πτήσεις!».