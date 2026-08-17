Ο ορίζοντας για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για το έργο που πηγαίνει βάσει χρονοδιαγράμματος με στόχο να είναι έτοιμο, το δυνατόν πιο άμεσα.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσιοποίησε μερικές φωτογραφίες και ένα εντυπωσιακό βίντεο από τις εξελίξεις στο έργο του προπονητικού κέντρου, το οποίο σταδιακά, αρχίζει να παίρνει μορφή.

Η... πάλλευκη «φούσκα» έχει τοποθετηθεί ήδη και τα επόμενα βήματα, έχουν να κάνουν με το παρκέ που θα μπει στα δύο γήπεδα, τις μπασκέτες (που θα είναι ίδιες με τις νέες που έχουν μπει στο PAOK Sports Arena) και βέβαια, στο κτίριο που θα στεγαστούν οι ανάγκες της ομάδας.

Το νέο σύγχρονο φυσιοθεραπευτήριο, γυμναστήριο, τα αποδυτήρια, την αίθουσα ανάλυσης αγώνων, καθώς και τους εξωτερικούς χώρους που θα διαμορφωθούν.

Ήδη όσον αφορά τα γήπεδα, έχει προβλεφθεί η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την ψύξη-θέρμανση τέτοιων χώρων και με τη διαμόρφωση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, το έργο θα φτάσει στην ολοκλήρωσή του.

Η ανακοίνωση της δημιουργίας του προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έγινε στις 8 Μαΐου και εκεί είχε αναφερθεί: «Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο του 2026».

Με τα έργα να πηγαίνουν βάσει του χρονοδιαγράμματος είναι πιθανό ακόμα και στα τέλη Σεπτεμβρίου, το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ να είναι έτοιμο και η ομάδα να «μετακομίζει» εκεί.