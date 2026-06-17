Αρνητική στην αύξηση των ξένων παικτών στη Stoiximan GBL, καθώς και στην Elite League είναι η ΕΟΚ.

Κάθετη στην αύξηση των ξένων παικτών σε Stoiximan GBL καθώς και στην Elite League είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Συγκεκριμένα το θέμα περί αύξησης από έξι σε επτά ξένους στη GBL και από δύο σε τρεις στη δεύτερη κατηγορία, δεν έχει τεθεί επισήμως, ωστόσο η πρόθεση της ομοσπονδίας είναι να μην υπάρξει καμία αλλαγή.

Επίσης το άλλο ζήτημα που απασχόλησε έχει να κάνει σχετικά με την πτώση και την άνοδο των ομάδων. Το σενάριο του ΕΣΑΚΕ είναι να πέφτει μία και να ανεβαίνει μία, όμως δεν θα εφαρμοστεί.

Κατά συνέπεια από την στιγμή που από τη νέα σεζόν, οι ομάδες στην Α1 Κατηγορία θα είναι 14, οι δύο τελευταίες θα υποβιβάζονται στην Elite League και τις θέσεις τους θα παίρνουν αντίστοιχα οι δύο πρώτες της πάλαι ποτέ Α2.

Πολλές ομάδες της Elite αντέδρασαν με επιστολή τους στην άμεση εφαρμογή του πλάνου ανάπτυξης που τους κατέθεσε η ΕΟΚ και η Ομοσπονδία στο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας, δέχτηκε μια περίοδο προσαρμογής ενός έτους.

Όταν από το 2027-28 τεθεί σε εφαρμογή αυτό το πλάνο, θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια συμμετοχής στην Elite, που θα αφορούν τόσο το οικονομικό, όσο και το γηπεδικό, ώστε η κατηγορία να λειτουργεί σαν «προθάλαμος» του πλήρους επαγγελματισμού της GBL.