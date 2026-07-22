Η ΚΑΕ Άρης αποφάσισε να «αποσύρει» τη χορηγία ονοματοδοσίας
Από την περασμένη άνοιξη είχε κοινοποιήσει η ΚΑΕ στην εταιρία με την οποία είχε συνεργασία, την απόφασή της να διακόψει τη χορηγία ονοματοδοσίας. Πρόκειται για μια απόφαση την οποία έλαβε η ιδιοκτησία και φυσικά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει άλλη συμφωνία με εταιρία η οποία θα προβάλλεται στο όνομα του Άρη. Τουλάχιστον για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο… «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι από σήμερα η επίσημη ονομασία της ομάδας θα είναι ΑΡΗΣ και ARIS BC», όπως αναφέρθηκε επισήμως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης ήταν από τις πρώτες ομάδες – στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ – που είχαν προχωρήσει σε χορηγία ονοματοδοσίας. Στα τελευταία 3½ χρόνια είχαν αντίστοιχες συνεργασίες, πλέον όμως είναι απόφαση ιδιοκτησίας και διοίκησης η διακοπή αυτών.
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