O Γιάννης Μπουρούσης αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στο Δ.Σ. της ΕΟΚ ανακοινώνοντας την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους.

Παρελθόν από τη διοίκηση της ΕΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Γιάννης Μπουρούσης, καθώς ανακοίνωσε την παραίτησή του που οφείλεται σε προσωπικούς λόγους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση

«Θα ήθελα να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους.

Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη .Το Μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο .

Με εκτίμηση

Γιάννης Μπουρούσης»