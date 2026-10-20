Ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας Beach Sprint, στο μονό Εφήβων, στο Τσινγκντάο της Κίνας.

Ο Ιάσονας Μουσελίμης είχε ακόμη μία επιτυχία την φετινή χρονιά. Ο Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μονό Εφήβων, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας Beach Sprint, που διεξάγεται στο Τσινγκντάο της Κίνας. Για λίγο έχασε το χάλκινο μετάλλιο η Δέσποινα Ερμείδου στο μονό νεανίδων, ενώ λίγο αργότερα, η ίδια, μαζί με την Ελένη Λασκαρίδη άγγιξαν την 3η θέση και το μετάλλιο στο διπλό νεανίδων.

Ο Γιαννιώτης Πρωταθλητής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης πήρε αρχικά την πρόκριση στους «16» του μονού Εφήβων και στη συνέχεια επικράτησε άνετα του αντιπάλου του στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση, περνώντας στους «8». Με εκπληκτικές προσπάθειες στις επόμενες αναμετρήσεις έφτασε στον τελικό, όπου τερμάτισε με χρόνο 2:50.99, πίσω μόνο από τον Ισπανό Χαβιέρ Τόρες Μοντόρο (2:47.55).

Ο Ιάσονας Μουσελίμης την φετινή χρονιά πάτησε στο βάθρο σε κάθε διεθνή διοργάνωση που συμμετείχε, γεγονός που επιβεβαιώνει την ονειρική σεζόν που πραγματοποίησε. Αυτό είναι το έβδομο κατά σειρά μετάλλιο φέτος για τον Μουσελίμη σε διεθνή αγώνα. Τα υπόλοιπα έξι είναι χρυσά.

Συγκεκριμένα, εκτός από το ασημένιο στο Παγκόσμιο Παράκτιας της Κίνας, κατέκτησε πρόσφατα το χρυσό στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ισπανία, ενώ τους προηγούμενους μήνες πήρε ένα χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων του Πλόβντιβ, ένα χρυσό στο Ευρωπαϊκό κ19 του Βρανδεμβούργου, ένα χρυσό στους 4ους Διεθνείς Αγώνες Παράκτιας Beach Sprint της Λεμεσού και δύο χρυσά μετάλλια στη Διεθνή Ρεγκάτα του Πιεντιλούκο. Οι επιτυχίες αυτές ήταν όλες στο αγώνισμα του Σκιφ Εφήβων.

Για μόλις δέκα δευτερόλεπτα έχασε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό νεανίδων, στην ίδια διοργάνωση, η Δέσποινα Ερμείδου. Στον μικρό τελικό τερμάτισε σε 3:16.75 πίσω από την Τσέχα Βλαστνιξοβα που πήρε τη 3η θέση με χρόνο 3:06.40.

Λίγο αργότερα, άγγιξαν την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό νεανίδων οι Ελένη Λασκαρίδη και Δέσποινα Ερμείδου. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στο μικρό τελικό σε 2:57.08 πίσω από τη γαλλική βάρκα των Μπουσικί-Χοφλάντ που πήραν το χάλκινο σε 2:55.34.

