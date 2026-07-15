Η ΚΑΕ Περιστέρι ανανέωσε το συμβόλαιο του Ομάρ Πέιν για ακόμα έναν χρόνο.

Το Περιστέρι ανακοίνωσε πώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Αμερικανό σέντερ, Ομάρ Πέιν, για ακόμα έναν χρόνο, έως και το τέλος της σεζόν 2026-27.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Ομάρ Πέιν για έναν ακόμη χρόνο (2026-2027).

Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του Συλλόγου ενισχύοντας με την παρουσία του την γραμμή των ψηλών, προκειμένου το Περιστέρι να υλοποιήσει τους στόχους του τη νέα σεζόν.

Στην πρώτη του χρονιά (2025-2026) στην ομάδα ο Ομάρ Πέιν σε 24 αγώνες της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL είχε 6.75 πόντους ανά αγώνα, 3.8 ριμπάουντ και 2 κοψίματα σε 18.52 λεπτά συμμετοχής.

Στα playoffs της Stoiximan GBL σε δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ είχε 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 κοψίματα στον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 23.52 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με τον ΠΑΟΚ είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, σε 23.56 λεπτά συμμετοχής.

Στο FIBA Europe Cup έπαιξε σε 14 παιχνίδια έχοντας 8.1 πόντους ανά αγώνα, 4.5 ριμπάουντ, 2.1 κοψίματα και 0.9 κλεψίματα σε 20.6 λεπτά συμμετοχής».