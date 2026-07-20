Ο ΠΑΟΚ απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του για τη σημερινή (20/07, 18:30) παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν στο Παλατάκι.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη απόκτηση του Τσέντι Όσμαν και στη συνέχεια απηύθυνε κάλεσμα προς τους φιλάθλους της ομάδας για την υποδοχή και την παρουσίαση του παίκτη στο Παλατάκι σήμερα (20/07, 18:30).

Αναλυτικά

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Τσέντι Όσμαν στη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου.

Σήμερα στις 18:30, στο PAOK Sports Arena, ο Τσέντι Όσμαν θα φορέσει για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεχόμενος το πρώτο θερμό καλωσόρισμα από τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου.

Η παρουσία των φιλάθλων θα δώσει ξεχωριστό παλμό σε αυτή τη σημαντική στιγμή και θα αποτελέσει την ιδανική αρχή της κοινής μας πορείας.

Σας περιμένουμε όλους στο PAOK Sports Arena, για να υποδεχθούμε μαζί τον Τσέντι Όσμαν και να του δείξουμε από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει να είσαι μέλος της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Η είσοδος των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί από την κεντρική είσοδο (VIP) του PAOK Sports Arena».