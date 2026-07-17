Το Μαρούσι ενισχύθηκε στη θέση του φόργουρντ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη.

Το Μαρούσι συνεχίζει τις μεταγραφές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, πρόσθεσε μία ποιοτική λύση στο ρόστερ της, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη, κάτι για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta.

Ο πολύπειρος φόργουορντ, μετά από δύο χρόνια στην Καρδίτσα, θα αγωνίζεται στο Μαρούσι. Την περσινή σεζόν, είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 22.5 λεπτά συμμετοχής στη Stoiximan GBL.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς φόργουορντ Λεωνίδα Κασελάκη με συμβόλαιο ενός έτους. Η ποιότητα, ο δυναμισμός και η πλούσια εμπειρία (έχει αγωνιστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις), αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της αγωνιστικής του ταυτότητας που τον καθιστούν πολύτιμη μονάδα στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα μας την νέα σεζόν μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι έχει συνεργαστεί σε δυο διαφορετικές ομάδες (Ν. Κηφισιά, Αστάνα) με τον προπονητή μας Ηλία Παπαθεοδώρου. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ, την οποία βοήθησε να πραγματοποιήσει την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Λεωνίδας, γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουνίου 1990 και με ύψος 2.02 μ. αγωνίζεται στις δυο θέσεις των φόργουορντ. Ξεκίνησε το μπάσκετ στη Νίκη Αμαρουσίου. Το 2007, σε ηλικία 17 ετών, εντάχθηκε στον Ηλυσιακό, με τον οποίο αγωνίστηκε για δυο σεζόν στην Α2, πανηγυρίζοντας την άνοδο στην Α1 (2009) και τρεις στην Α1. Ακολούθησαν, ο ΠΑΟΚ (2012-14), η ΑΕΚ (2014-15) και η Ν. Κηφισιά ( 2015-16) με την φανέλα της οποίας αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης της Α1. Το καλοκαίρι του 2016 υπέγραψε στην Αστάνα με την οποία κατέκτησε το νταμπλ του Καζακστάν για δυο συνεχόμενες χρονιές.

Το 2018, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Προμηθέα Πάτρας (2018-20). Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Παναθηναϊκός (2020-2022) με τον οποίο αγωνίστηκε στην Ευρωλίγκα και κατέκτησε το νταμπλ (Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας) του 2021. Το 2022 υπέγραψε για δυο χρόνια στο Περιστέρι, με το οποίο έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (2023) και την 3η θέση στο F4 του BCL (2024). Ακολούθησε η διετία στην Καρδίτσα.

Παράλληλα, ο 36χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί στις Εθνικές ομάδες φτάνοντας μέχρι και την Εθνική Ανδρών. Με τα “γαλανόλευκα” έχει κατακτήσει δυο χρυσά μετάλλια (Πανευρωπαϊκό Εφήβων το 2008 και Πανευρωπαϊκό Νέων το 2009) και δυο αργυρά μετάλλια (Παγκόσμιο Εφήβων το 2009 και στο Πανευρωπαϊκό Νέων 2010)».