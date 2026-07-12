Κόνιαρης: «Να κάνω το Μαρούσι καλύτερο»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου παραχώρησε ο Αντώνης Κόνιαρης.

Το Μαρούσι έκανε δικό του τον Αντώνη Κόνιαρη, με τον 29χρονο γκαρντ, να ενισχύει την περιφέρεια της ομάδας.

Ο ίδιος, προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου, είπε τον λόγο που δέχθηκε να πάει στην ομάδα, αλλά και τους στόχους που έχει.

Όσα είπε ο Κόνιαρης

-Τί ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το “ναι” στην πρόταση του Αμαρουσίου;

«Πολλά πράγματα έπαιξαν ρόλο. Κατ’ αρχάς μιλάμε για έναν ιστορικό σύλλογο, με συνέπεια και οργάνωση. Επίσης έχω ξανασυνεργαστεί με τον κόουτς Παπαθεοδώρου, ξεκινώντας από τις Εθνικές ομάδες και με άλλα μέλη του προπονητικού επιτελείου και γνωρίζω πολλά από τα στελέχη της ομάδας. Ο ζεστός τρόπος που με προσέγγισαν όλοι, από την πρώτη στιγμή, έκανε την απόφασή μου αρκετά εύκολη. Πλέον κυριαρχεί το κίνητρο που έχουμε όλοι να σταθούμε επάξια στην GBL».

-Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό το “επάξια” με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει;

«Ξέρω ότι για διαφορετικούς λόγους η ομάδα πέρασε δύσκολα τα δυο προηγούμενα χρόνια. Περιμένουμε να σχηματιστεί το ρόστερ, αλλά στο δικό μου το μυαλό είναι να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια είτε εντός, είτε εκτός έδρας, να κάνουμε το κόσμο μας να ευχαριστιέται με το μπάσκετ που βλέπει και φυσικά να κερδίζουμε».

-Αγωνιστικά, τί φέρνεις στο Μαρούσι;

«Λόγω της θέσης μου (point guard) η προσφορά μου μπορεί να έχει πολλές διαστάσεις. Να κάνω τους συμπαίκτες μου και κατ’ επέκταση την ομάδα καλύτερη, να παίρνω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και με την προσπάθειά μου στην άμυνα να φέρνω σε πέρας τις αποστολές που μου αναθέτει ο κόουτς».

-Σε ποια φάση της καριέρας σου βρίσκεσαι;

«Πλέον έχω περάσει στο στάδιο που έχω αποκτήσει και εμπειρία. Ξέρω πως κινείται το μπάσκετ στην Ελλάδα, αντιλαμβάνομαι καλύτερα το σώμα μου και έχω μάθει να δουλεύω όλο και περισσότερο».