Το Μαρούσι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη, προκειμένου να ενισχυθεί στις θέσεις των φόργουορντ.

Ο Λεωνίδας Κασελάκης ολοκλήρωσε μια πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Καρδίτσας και έχει μπει στο στόχαστρο του Αμαρουσίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει καταθέσει μια πολύ καλή πρόταση στον Έλληνα φόργουορντ, προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Ακόμα, δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς ο Κασελάκης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Καρδίτσα, αλλά φαίνεται πως θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο και να επιστρέψει στην Αθήνα.

Φέτος ολοκλήρωσε τη σεζόν, έχοντας μ.ο 5.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.