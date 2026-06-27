Μαρούσι: Κοντά σε συμφωνία με τον Κασελάκη
Ο Λεωνίδας Κασελάκης ολοκλήρωσε μια πολύ καλή χρονιά με τη φανέλα της Καρδίτσας και έχει μπει στο στόχαστρο του Αμαρουσίου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει καταθέσει μια πολύ καλή πρόταση στον Έλληνα φόργουορντ, προκειμένου να τον κάνει δικό της.
Ακόμα, δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς ο Κασελάκης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Καρδίτσα, αλλά φαίνεται πως θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο και να επιστρέψει στην Αθήνα.
Φέτος ολοκλήρωσε τη σεζόν, έχοντας μ.ο 5.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.
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