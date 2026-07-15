Ο Κολοσσός Ρόδου προχώρησε σε ανακοίνωση, αποχαιρετώντας 11 παίκτες από το περσινό ρόστερ.

Το ρόστερ του Κολοσσού Ρόδου της νέας αγωνιστικής περιόδου θα είναι τελείως διαφορετικό με αυτό της περσινής, με τη νησιώτικη ομάδα να αποχαιρετά 11 παίκτες.

Συγκεκριμένα παρελθόν αποτελούν οι Τσεβέζ Γκούντγουιν, Τσάσον Ράντλ, Κιόντρε Κένεντι, Ιωσήφ Κολοβέρος, Τέβιν Μακ, Ανδρέας Πετρόπουλος, Ντέιβιντ Νίκολς, Λίνος Χρυσικόπουλος, Περικλής Κουρουπάκης, Γκάμπριελ Γκαλβανίνι και Ντάνιελ Έικιν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Chevez Goodwin, Chasson Randle, Keondre Kennedy, Ιωσήφ Κολοβέρο, Tevin Mack, Ανδρέα Πετρόπουλο, David Nichols, Λίνο Χρυσικόπουλο, Περικλή Κουρουπάκη, Gabriel Galvanini και Daniel Akin.

Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσφορά τους στην ομάδα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη μαχητικότητα που έδειξαν, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τον Κολοσσό μέσα και έξω από το γήπεδο.

Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας.

Σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε στην οικογένεια του Κολοσσού και καλή συνέχεια στην καριέρα σας!»