Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουίλιαμ ΜακΝέρ ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Ο Βίκος ετοιμάζεται για την παρθενική του σεζόν στη Stoiximan GBL. Η ομάδα των Ιωαννίνων, χτίζει το ρόστερ της για την ερχόμενη απαιτητική αγωνιστική περίοδο και η πιο πρόσφατη μεταγραφή της, είναι ο Γουίλιαμ ΜακΝέρ.

Η ανακοίνωση του Βίκου Ιωαννίνων

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό center William McNair Jr., ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας τη σεζόν 2026-27, ενισχύοντας τη front line στην παρθενική μας συμμετοχή στη Greek Basketball League.



Με ύψος 2,11 μ., εντυπωσιακά αθλητικά προσόντα και εμπειρίες από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ο William McNair Jr. έρχεται στα Ιωάννινα για να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Θανάση Γιαπλέ.



Γεννημένος στις 25 Μαΐου 2000, ο McNair διαθέτει ένα πλούσιο αγωνιστικό υπόβαθρο. Η διαδρομή του στο NCAA Division I τον οδήγησε από το New Mexico State στο Mississippi State της ισχυρής Southeastern Conference (SEC), ενώ ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα στο Kansas State, μία από τις πλέον ανταγωνιστικές ομάδες της Big 12. Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο NCAA ξεχώρισε για την παρουσία του στη ρακέτα, την ικανότητά του στο ριμπάουντ, την προστασία του καλαθιού και την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι.



Το επόμενο βήμα ήταν η Ευρώπη, όπου συνέχισε να εξελίσσεται αγωνιζόμενος σε απαιτητικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στην τουρκική Ormanspor, πριν μετακομίσει στη σλοβενική Cedevita Olimpija, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στο EuroCup και την ABA League, δύο διοργανώσεις υψηλότατου επιπέδου. Φόρεσε επίσης τη φανέλα της Science City Jena στη Γερμανία, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους πιο αξιόπιστους ψηλούς του πρωταθλήματος, με κυριαρχική παρουσία στη ρακέτα και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ευστοχίας.



Ο McNair συνδυάζει δύναμη, αθλητικότητα και ταχύτητα. Διακρίνεται για την ικανότητά του στο pick and roll, το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, την προστασία του καλαθιού και τη μάχη των ριμπάουντ, ενώ μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ενός αγώνα με την ενέργεια και την έντασή του στις δύο πλευρές του παρκέ.



William, καλωσόρισες στην οικογένεια των Vikos Φalcons».