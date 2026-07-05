Ο Μινάς Παπαγιάννης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Βίκο, με την ομάδα των Ιωαννίνων να δίνει τα χέρια με τον νεαρό φόργουορντ.

Παίκτης του Βίκου θα πρέπει να θεωρείται ο Μινάς Παπαγιάννης, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Ο 24χρονος φόργουορντ, ύψους 2 μέτρων, μετά από μια εξαιρετική σεζόν με το Ψυχικό, τράβηξε πάνω του τα βλέμματα, με τον Βίκο να τον πείθει και να τον κάνει κάτοικο Ιωαννίνων.

Ο Μινάς Παπαγιάννης μέτρησε 7.3 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 0.6 κλεψίματα στην Elite League, κερδίζοντας έτσι μια θέση στην Basket League.

