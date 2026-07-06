Kώστας Αντετοκούνμπο: «Ο Άρης με έκανε και ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδειξε τη χαρά του που θα αγωνίζεται στον Άρη τη νέα σεζόν με δηλώσεις που έκανε.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ήταν θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τον Άρη, όπως και έγινε εν τέλει την Κυριακή 5 Ιούλη, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή ψηλού.

Ο Έλληνας σέντερ μίλησε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και στάθηκε στον Βασίλη Σπανούλη, ενώ έστειλε και τον μήνυμα του στον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά όσα είπε για τη συμφωνία με τον Άρη στην ιστοσελίδα της ομάδας

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ κομμάτι αυτής της ιστορικής ομάδας. Έχω θαυμάσιες αναμνήσεις και εμπειρίες από την περσινή σεζόν και ανυπομονώ να δω τι κρύβει το μέλλον», είναι το πρώτο σχόλιό του μετά την υπογραφή του τριετούς συμβολαίου του με τον Άρη.

Αγωνίστηκες πέρυσι στην ομάδα, γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό είναι σύμμαχος στο να μη χρειαστεί χρόνος προσαρμογής;

«N⁠αι, σίγουρα με βοηθάει ότι αγωνίστηκα πέρσι στον Άρη και πως ξέρω τι να περιμένω από άποψη μπάσκετ στο επίπεδο του EuroCup».

Ο Άρης πέρασε στην εποχή Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο έχεις εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική Ομάδα. Πώς φαντάζεσαι αυτή τη συνεργασία και σε συλλογικό επίπεδο;

«Ο coach είναι ένα τρομερός προπονητής και έχω σεβασμό και εμπιστοσύνη σ’ αυτόν. Θέλω να ελπίζω πως η συνεργασία θα έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στην Εθνική Ομάδα».

Ο Άρης αλλάζει επίπεδο. Πώς βλέπεις τη χρονιά που έρχεται, είναι μία μεγάλη πρόκληση;

«⁠Ο Άρης όντως ανεβαίνει ορμητικά κι αυτό το βλέπουμε όλοι. Η σεζόν που έρχεται πιστεύω θα είναι μία πρόκληση. Και για εμάς που είμαστε παίκτες και μέλη της ομάδας και για όλους τους φιλάθλους μας».

Μέσα σε μισή σεζόν κατάφερες να γίνεις ένας από τους αγαπημένους των φιλάθλων του Άρη. Ποιο μήνυμα θέλεις να τους στείλεις;

«Πραγματικά η αγάπη που ένιωσα εδώ στον Άρη είναι εξωπραγματική. Με έκανε και ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά τους αγαπώ και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και στη συνέχεια».