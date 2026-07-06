Γνωστή έγινε η κορυφαία πεντάδα της Stoiximan GBL για τη σεζόν που τελείωσε.

Ο ΕΣΑΚΕ ενημέρωσε τον κόσμο για τους παίκτες που βρίσκονται στην κορυφαία πεντάδα της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-26. Πρόκειται για τους Μπριν Ταϊρί, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Προπονητής της χρονιάς είχε αναδειχθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Στην ψηφοφορία πήραν μέρος προπονητές, αρχηγοί των ομάδων, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και οι φίλαθλοι. Έτσι ο Ολυμπιακός εκπροσωπείται από τέσσερις παίκτες και ο ΠΑΟΚ από έναν, τον Ταϊρί.

Οι Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ήταν μέλη της καλύτερης πεντάδας της Stoiximan GBL και της σεζόν 2024-25!

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ

Οι Μπριν Ταϊρί, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αποτελούν την Καλύτερη Πεντάδα της Stoiximan GBL για την σεζόν 2025-26 όπως αναδείχθηκε από την ψηφοφορία στην οποία πήραν μέρος οι προπονητές, αρχηγοί των ομάδων του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ και το φίλαθλοι κοινό που ψήφισε μέσω του gbl.com.gr.

Οι Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ήταν μέλη της Καλύτερης Πεντάδας της Stoiximan GBL της σεζόν 2024-25! Την φετινή πεντάδα αποτελούν, επίσης, ο συμπαίκτης τους στον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ και ο Ταϊρί του ΠΑΟΚ.

Ο Μπριν Ταϊρί υπέγραψε στον «Δικέφαλο του Βορρά» στις 10 του περασμένου Δεκεμβρίου και κατάφερε στο τέλος της «παρθενικής» σεζόν του στην Stoiximan GBL να συμπεριληφθεί στην ιδανική πεντάδα.

O 28χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ ήταν πρώτος στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων για τις θέσεις των «κοντών» με 9 ψήφους (40,9%), δεύτερος στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των ΜΜΕ με 36,58% (15 ψήφοι) και τρίτος στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού με 8,5% (174) μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ.

Οι μέσοι όροι του Ταϊρί στην Stoiximan GBL της περιόδου 2025-26:

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΝΤΟΙ ΒΟΛΕΣ ΔΙΠΟΝΤΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΑΣΙΣΤ ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΛΑΘΗ ΧΡΟΝΟΣ 20 15,95 80% 53,33% 33,61% 2,95 5,05 1,1 0,1 3,55 29:57

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL και πρώτευσε σε δύο ψηφοφορίες για την Καλύτερη Πεντάδα. Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού συγκέντρωσε το 27,37% των προτιμήσεων (554), ενώ δεύτερος ήταν ο συμπαίκτης τους στους «ερυθρόλευκους» Τόμας Γουόκαπ (18,37%, 372 ψήφοι).

Στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων συγκέντρωσε το 41,46% (17 ψήφοι) και ισοβάθμησε με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ.

Στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών ο Ντόρσεϊ ήταν τέταρτος πίσω από τους Ταϊρί (40,9%), Μπάρτλεϊ (31,81%) και Αλβάρο Καρντένας του Περιστερίου Betsson (27,27%) με 22,72% (5 ψήφοι).

Οι μέσοι όροι του Ντόρσεϊ στην Stoiximan GBL της περιόδου 2025-26:

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΝΤΟΙ ΒΟΛΕΣ ΔΙΠΟΝΤΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΑΣΙΣΤ ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΛΑΘΗ ΧΡΟΝΟΣ 24 13,13 87,27% 45,88% 43,15% 2,29 2,75 0,54 0,12 1,41 21:25

Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Season και ήταν επόμενο να ψηφιστεί μέλος της Καλύτερης Πεντάδας. Ο Φουρνιέ πρώτευσε στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων για τους φόργουορντ με 78,05% (32 ψήφοι), ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού με 26,28% (532 ψήφοι) πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ (29,85%) και δεύτερος στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων με 40,91% (9) πάλι πίσω από τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό Βεζένκοφ (68,18%).

Τα στατιστικά του Γάλλου σταρ στην Stoiximan GBL της σεζόν 2025-26:

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΝΤΟΙ ΒΟΛΕΣ ΔΙΠΟΝΤΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΑΣΙΣΤ ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΛΑΘΗ ΧΡΟΝΟΣ 22 12,73 82,69% 60,81% 40,83% 2,45 3,5 0,72 0,04 2,59 23:15

Ο Σάσα Βεζένκοφ πρώτευσε στις ψηφοφορίες των προπονητών και των αρχηγών όπως επίσης σε εκείνη του φίλαθλου κοινού. Στην ψηφοφορία των κόουτς και των αθλητών συγκέντρωσε το 68,18% των προτιμήσεων (15 ψήφοι) με δεύτερο τον Φουρνιέ (40,91%, 9) και τρίτο τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο της ΑΕΚ (13,64%, 3).

Ο 30χρονος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» στην ψηφοφορία του κοινού πήρε το 29,85% των ψήφων (678) με δεύτερο τον Φουρνιέ (26,28%, 532) και τρίτο τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού AKTOR (49, 2,42%).

Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των ΜΜΕ ο Βεζένκοφ ήταν δεύτερος με 56,10% (23 ψήφοι) πίσω από τον Φουρνιέ (78,05%, 32) και μπροστά από τον Αμίν Νοά του Άρη Betsson (17,07%, 7).

Τα στατιστικά του φόργουορντ του Ολυμπιακού στην Stoiximan GBL της περιόδου 2025-26:

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΝΤΟΙ ΒΟΛΕΣ ΔΙΠΟΝΤΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΑΣΙΣΤ ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΛΑΘΗ ΧΡΟΝΟΣ 26 16,42 84,76% 71,35% 30,11% 4,8 1,69 0,8 0,26 0,88 24:50

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επικράτησε με μεγάλες διαφορές σε όλες τις ψηφοφορίες. Στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρόλευκων» συγκέντρωσε το 80,49% των προτιμήσεων (33 ψήφοι) με δεύτερους τους Ματία Λεσόρ του Παναθηναϊκού AKTOR, Μπεν Μουρ του ΠΑΟΚ που πήραν από 7,32% (3).

Ο «Μιλού» στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων συγκέντρωσε το 59,09% των ψήφων (13) με δεύτερο τον Λεσόρ (18,18%, 4).

Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού, ο Μιλουτίνοφ πήρε το 35,77% των ψήφων (724), ενώ δεύτερος ήταν και σε αυτή την κατηγορία ο Λεσόρ με 8% (162).

Οι μέσοι όροι και τα ποσοστά του Μιλουτίνοφ στο 34ο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα: