Βίκος Ιωαννίνων: Στο πλευρό του Γιαπλέ ο Διονύσης Αγγέλου, άμεσος συνεργάτης
Παρελθόν από το τεχνικό τιμ του Άρη αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου που ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Αγγέλου θα βρίσκεται στο πλευρό του Θανάση Γιαπλέ στον πάγκο του Βίκου Ιωαννίνων που φέτος ανέβηκε στην Stoiximan GBL.
Θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του σε αυτή την ιστορική σεζόν για την ομάδα από τα Γιάννενα που καλείται να σταθεί επάξια στην λίγκα των κορυφαίων στην Ελλάδα.
O Γιαπλές άλλωστε είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τον Βίκο στην κορυφαία κατηγορία μετά την πορεία της ομάδας στην Elite League, η οποία της εξασφάλισε και το εισιτήριο για τη Stoiximan GBL.
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