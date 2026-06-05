O Θανάσης Γιαπλές θα έχει για άμεσο συνεργάτη του στον Βίκο Ιωαννίνων τον Διονύση Αγγέλου.

Παρελθόν από το τεχνικό τιμ του Άρη αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου που ήταν βοηθός προπονητή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Αγγέλου θα βρίσκεται στο πλευρό του Θανάση Γιαπλέ στον πάγκο του Βίκου Ιωαννίνων που φέτος ανέβηκε στην Stoiximan GBL.

Θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του σε αυτή την ιστορική σεζόν για την ομάδα από τα Γιάννενα που καλείται να σταθεί επάξια στην λίγκα των κορυφαίων στην Ελλάδα.

O Γιαπλές άλλωστε είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τον Βίκο στην κορυφαία κατηγορία μετά την πορεία της ομάδας στην Elite League, η οποία της εξασφάλισε και το εισιτήριο για τη Stoiximan GBL.