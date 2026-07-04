Η Μύκονος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, είναι σε συζητήσεις με τον Ζερμέιν Λοβ.

Ο Ζερμέιν Λοβ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην Ελλάδα, καθώς ο Αμερικανός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Gazzetta, είναι σε συζητήσεις με την Μύκονο.

Εάν όλα πάνε καλά, αυτή θα είναι η τέταρτη θητεία του Ζερμέιν Λοβ στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί στον Χολαργό το 2019-2019, στον ΠΑΟΚ το 2020-2021 και στο Περιστέρι το 2023-2024.

Μάλιστα με ΠΑΟΚ και Περιστέρι ο Ζερμέιν Λοβ έχει αγωνιστεί και στο Basketball Champions League, όπου και τις δύο σεζόν μέτρησε διψήφιους μέσους όρους πόντων.

Πρόκειται για έναν παίκτη με εξαιρετική επαφή με το καλάθι, τον οποίο ο Βαγγέλης Ζιάγκος και οι συνεργάτες του έχουν ξεχωρίσει, ενώ η εμπειρία του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup.

Την περασμένη σεζόν ο Ζερμέιν Λοβ μέτρησε 10 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα με την 'Εροκσπορ, ενώ σούταρε με το εντυπωσιακό 40% από το τρίποντο.