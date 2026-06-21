Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελάιζα Τσάιλντς για τη σεζόν 2026-27.

Ο σχεδιασμός της Μυκόνου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται. Πριν από δύο μέρες η νησιωτική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλιππου Τίγκα.

Και σήμερα η ομάδα του Ζιάγκου έκανε δικό της άλλον έναν παίκτη. Ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Τσάιλντς για τη σεζόν 2026/27. Θα δώσει λύσεις στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Μύκονος BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Τσάιλντς για τη σεζόν 2026/27.

Ο Ελάιζα Τσάιλντς (Elijah Childs) γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1999, έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ-σέντερ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα της Χάποελ ΧαΕμέκ, σημειώνοντας 9,6 πόντους με 48,5% εντός πεδιάς, 5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 17 συμμετοχές στη regular season της ισραηλινής Winner League, με μέσο όρο 26,4 λεπτά ανά αγώνα. Όσον αφορά τα playoffs, μέτρησε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε τέσσερις συμμετοχές, με 31,3 λεπτά ανά αγώνα.

Ο 27χρονος Αμερικανός αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα με τους Μπράντλεϊ Μπρέιβς την περίοδο 2017-21. Σε 112 συμμετοχές στο NCAA είχε 12,1 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 0,9 ασίστ και 1,4 μπλοκ ανά αγώνα.

Το 2021 πέρασε τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί για πρώτη φορά ως επαγγελματίας στην ιταλική Α2 με την Τράπανι. Ακολούθησε το πέρασμά του από τους Μπάκεν Μπέαρς, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Δανία το 2023, τη Λούντβιγκσμπουργκ, τη Χαϊδελβέργη, την Πιστόια και τη Χάποελ ΧαΕμέκ.

«Να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά»

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου και, μιλώντας στο mykonosbc.gr, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να συνεχίσει την καριέρα του στη Μύκονο, αλλά και στους στόχους του ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μύκονος είναι ένας προορισμός που οι περισσότεροι συνδέουν με τις διακοπές. Εσύ την επέλεξες για να παίξεις μπάσκετ και να συμβάλεις σε ένα φιλόδοξο πρότζεκτ που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Τι σημαίνει για εσένα αυτή η απόφαση;

«Αυτό που μέτρησε περισσότερο για μένα ήταν η συζήτηση που είχα με τον κόουτς και η πίστη που μου ενέπνευσε το όραμά του, τόσο για την ομάδα όσο και για τον ρόλο που προορίζεται να έχω σε αυτή. Στο τέλος της ημέρας, το μπάσκετ είναι μπάσκετ. Ανεξάρτητα από το πού αγωνίζεσαι, καλείσαι να παλεύεις σε κάθε κατοχή και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό».

Τι σημαίνει για εσένα το να συνεισφέρεις σε μια ομάδα; Είναι θέμα αριθμών, ηγεσίας ή του τρόπου που εμφανίζεσαι καθημερινά στην προπόνηση;

«Για μένα, το να συνεισφέρεις σε μια ομάδα σημαίνει να επηρεάζεις το παιχνίδι με στόχο τη νίκη. Να κάνεις όλα τα μικρά πράγματα που χρειάζονται για να κερδίσεις, να είσαι ανιδιοτελής και να λειτουργείς πάντα προς όφελος της ομάδας. Παράλληλα, σημαίνει να γνωρίζεις τον ρόλο σου και να βγάζεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου».

Πώς προσεγγίζεις προσωπικά αυτό το βήμα στην καριέρα σου;

«Με απόλυτη συγκέντρωση, ταπεινότητα και νοοτροπία ανταγωνιστή. Παράλληλα, μπαίνω στη σεζόν με έμφαση στην προετοιμασία, προσπαθώντας να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γίνεται για ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Έρχομαι με ανοιχτό μυαλό, αλλά πάνω απ’ όλα με στόχο τη νίκη. Έχω νοοτροπία μαχητή».

Ποιοι θεωρείς ότι είναι ρεαλιστικοί στόχοι για τη Μύκονο αυτή τη σεζόν; Και ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι, ειδικά μετά την πολύ επιτυχημένη πρώτη χρονιά του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία;

«Πιστεύω ότι ο απόλυτος στόχος για τη Μύκονο είναι να διεκδικούμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ματς. Να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά, να επιστρέψουμε στα playoffs και να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν έχω συγκεκριμένους στόχους πέρα από το να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι απόλυτα διατεθειμένος να προσαρμοστώ σε ό,τι χρειάζεται ο προπονητής. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να επηρεάζω το παιχνίδι με τρόπο που οδηγεί σε νίκες. Επίσης, υπάρχουν αρκετοί παίκτες που επιστρέφουν από την περσινή σεζόν, οπότε θέλω να χτίσουμε καλή χημεία μεταξύ μας και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε».

Αν κάποιος σου ζητούσε να περιγράψεις το παιχνίδι σου με μία λέξη ή μία δεξιότητα, ποια θα ήταν αυτή; Και τι πιστεύεις ότι εξακολουθεί να σε ξεχωρίζει ως παίκτη;

«Αυτό που με ξεχωρίζει είναι η ικανότητά μου να παίζω άμυνα από το 1 έως το 5, η ευελιξία μου στο pick and roll, τόσο στο παιχνίδι μέσα στη ρακέτα όσο και στην περιφέρεια. Πιστεύω ότι η προσπάθεια και η ενέργεια που φέρνω σε κάθε παιχνίδι είναι αυτό που πραγματικά με διαφοροποιεί».