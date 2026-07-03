Μπαρτζώκας: «Τη φετινή σεζόν χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πραγματοποίησε δηλώσεις σχετικά με την κατάκτηση του βραβείου του προπονητή της χρονιάς στη Stoiximan GBL.

Προπονητής της χρονιάς για τη σεζόν 2025-26 στη Stoiximan GBL, ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην κατάκτηση του βραβείου, ενώ τόνισε πως τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Ολυμπιακό, έπρεπε να αποδεικνύει συνεχώς την αξία του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα, γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας.

Πιστεύω ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών. Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, καθημερινής δουλειάς, υψηλών απαιτήσεων και της επιμονής να υπηρετείς το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι που εξακολουθεί να δικαιώνεται. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι με ψήφισαν για αυτή την τιμητική διάκριση».