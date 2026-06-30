Η Καρδίτσα έκανε δικό της τον Κωνσταντίνο Μπιλάλη για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσής της η ομάδα.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν στην Elite League, η Καρδίτσα έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Κωνσταντίνο Μπιλάλη (22 ετών, 1,85 μ.), εντάσσοντάς τον στο ρόστερ της με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο νεαρός γκαρντ πραγματοποίησε πολύ καλή χρονιά με τον Παπάγου, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9,1 πόντους και 7,3 ασίστ σε επίπεδο Elite League. Μάλιστα, ολοκλήρωσε τη σεζόν ως ο δεύτερος κορυφαίος δημιουργός της κατηγορίας, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Κωνσταντίνου Μπιλάλη στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ φέρνει ταλέντο και ενέργεια στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας ενόψει του νέου πρωταθλήματος της GBL.

Ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης είναι 22 ετών, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Αναδείχθηκε στο Περιστέρι, με το οποίο αγωνίστηκε στην εφηβική ομάδα, ενώ στις 28 Μαρτίου του 2022 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη GBL απέναντι στον Ολυμπιακό. Τη σεζόν 2022-23 ήταν στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας του Περιστερίου, ενώ την επόμενη σεζόν 2023-24 μετακόμισε στον Αμύντα και την Elite League, με τον οποίο είχε 4.1 πόντους και 2.5 ασίστ σε 29 ματς. Το 2024 εντάχθηκε στον Παπάγου, όπου την πρώτη χρονιά είχε μ.ο. 9 πόντους και 6.4 ασίστ σε 25 αγώνες, ενώ την περυσινή χρονιά, έφτασε με τον Παπάγου μέχρι τον τελικό ανόδου της Elite League, με τον ίδιο να αγωνίζεται σε 29 αγώνες, με 9.1 πόντους και 7.3 ασίστ (2ος καλύτερος πασέρ του πρωταθλήματος). Είναι επίσης 14 φορές διεθνής με την Εθνική Εφήβων (58 πόντοι).

Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Μπιλάλη στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».