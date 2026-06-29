Η ΑΕΚ συνεχίζει να... χτύπα τα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ και συμφώνησε με τον Σταύρο Γυμνόπουλο.

Η Ένωση συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να θωρακίσει το μέλλον της και να δώσει ευκαιρίες σε παιδιά με ταλέντο και προοπτική.

Αρχικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ κινήθηκαν μεθοδικά και έκαναν δικό τους τον 18χρονο γκαρντ, Βασίλη Χαρτώνα. Ένα από τα κορυφαία prospects στη χώρα που έλαμψε με τη ΔΕΚΑ.

Αλλά η Βασίλισσα που ρίχνει μεγάλο βάρος πλέον στο ελληνικό στοιχείο και στις μικρές ηλικίες δεν σταματά εκεί. Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Σταύρο Γυμνόπουλο. Ο 18χρονος που αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ εντυπωσίασε στο Rising Stars και αναδείχθηκε ΜVP.

H ΑΕΚ πρόλαβε τον ανταγωνισμό και θα κάνει δικό τους άλλο ένα σπουδαίο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ. Είναι εξαιρετικός σκόρερ και σουτέρ με πολύ καλό πρώτο βήμα που τον βοηθά να παίρνει πλεονέκτημα κόντρα στους αντιπάλους του. Μάλιστα ήταν πρώτος σκόρερ στη regular season του Rising Stars με 30.8 κάτι που δείχνει την έφεση του στο σκοράρισμα με πολλούς τρόπους.