Ολυμπιακός και Άρης θα δώσουν δυνατές πρόβες ενόψει της νέας σεζόν, καθώς θα συμμετάσχουν στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, μαζί με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα.

Το διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» θα διεξάχθει στην Κύπρο και θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Ολυμπιακός, Άρης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, δίνοντας σημαντικά τεστ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι αναμετρήσεις θα φιλοξενηθούν στο κλειστό γήπεδο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», χωρητικότητας περίπου 6.000 θεατών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση: «Το τουρνουά payabl. "Νεόφυτος Χανδριώτης" έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία διεθνή τουρνουά προετοιμασίας στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο ομάδες υψηλού επιπέδου και χιλιάδες φιλάθλους. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει την πιο λαμπρή έκδοση του θεσμού, με την Κύπρο να μετατρέπεται για τρεις ημέρες στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:30 Άρης-Ερυθρός Αστέρας

20:45 Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:45 Άρης-Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:00 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας