Μάκης Αγγελόπουλος: «Δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος παραχώρησε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε τηλεοπτική εκπομπή όπου αναφέρθηκε για όλους και για όλα.

Ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, εκτός του ότι επιβεβαίωσε την παραμονή του Ντράγκαν Σάκοτα και τη νέα σεζόν αναφέρθηκε στην επένδυση που έχει κάνει αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχει άνιση μεταχείριση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες όσον αφορά την οικονομική μοιρασιά.

Μιλώντας στην Cosmote TV, ο Μάκης Αγγελόπουλος ανέφερε αρχικά: «Ομάδες σαν την ΑΕΚ που βρίσκονται από την άλλη πλευρά του αθέμιτου ανταγωνισμού πρέπει να πληρώνουν περισσότερα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΑΚΕ η ΑΕΚ έχανε περισσότερα απ' όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος μαζί. Το ρήμα πληρώνω το έχουμε εμπεδώσει για τα καλά. Η ΑΕΚ έχει μπει για τα καλά στο πετσί μας, στη ζωή μας. Έχει κυλήσει πολύ νερό στ' αυλάκι. Πολλή δουλειά, πολλές επενδύσεις εκατομμυρίων. Έχουμε επενδύσει ένα ποσό κοντά στα 25 εκατ. ευρώ.»

Και συνέχισε: «Παραμένει βαρέλι χωρίς τρύπα το μπάσκετ για τις ομάδες εκτός Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκούς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει γίνει κερδοφόρος, ο Ολυμπιακός υπολείπεται λίγο, χρειάζεται κάποιες οικονομικές ανάσες αλλά είναι κοντά στο break even. Έχουμε ένα οικοσύστημα Ευρωλίγκας που δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Κλειστή λίγκα. Η Ευρωλίγκα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα εθνικά πρωταθλήματα. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πρόταση από το Eurocup με τα μισά λεφτά του μπάτζετ. Το σκεφτήκαμε και εκεί μου κατέστησαν σαφές πως το τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά με Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό και πάλι δεν θα παίρναμε έσοδα. Πρέπει το 87-88% των εσόδων να πηγαίνει στους μετόχους. Έχουμε μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για τους μετόχους. Γιατί να πάω σε αυτό το τραπέζι να μας δίνουν ψίχουλα. Υπάρχει άνιση μεταχείριση στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη».

Όσον αφορά για πιθανές σκέψεις αποχώρησής του, ο Αγγελόπουλος ήταν κατηγορηματικός: «Προσωπικά όχι. Οι χαρές είναι λίγες. Το σημαντικό είναι πως είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα σε αυτή την εποχή έχει καταφέρει να πάρει τίτλους και να συμμετάσχουμε σε 4 Final Four και να διοργανώσουμε 3. Στα 10 Final Four στη διοργάνωση που συμμετέχουμε ήμασταν παρόντες στα 4. Άρα η πορεία μας είναι εξαιρετική στην Ευρώπη».

Για τη σεζόν 2019-20 και το αν η ΑΕΚ μπορούσε να κατακτήσει τον τίτλο, ανέφερε: «Το 20 αν ολοκληρωνόταν το πρωτάθλημα κανείς δεν αμφέβαλε ότι θα το κέρδιζε η ΑΕΚ. Η ομάδα πήγαινε τρένο, ο Παναθηναϊκός είχε θέματα. Εμείς πιέζαμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Άρης και ΠΑΟΚ ήταν χαμηλά στη βαθμολογία κινδύνευαν να πέσουν και βάλαμε πλάτη στο τέλος να μην πέσουν».

Για τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισε στην ΑΕΚ: «Είναι προφανές ότι η ομάδα δεν τα παράτησε ποτέ. Ήταν αδάμαστη. Πολλές φορές βρέθηκε στα σχοινιά, έκανε φοβερές ανατροπές. Ήταν μια ομάδα που είχε τσαγανό και δεν μπορούσες να τη δαμάσεις. Είδαμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Το σενάριο μόνο ένας αρχαίος συγγραφέας που έγραφε τραγωδίες, να χαθεί αυτό το τρόπαιο. Είδαμε στο ΝΒΑ τι έγινε, ανατροπές ακόμα και 29 πόντων. Είδαμε προχτές στη Γερμανία, η Αλμπα έχανε και πήρε το πρωτάθλημα. Οι ανατροπές είναι μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα των ανατροπών να χάσει από ανατροπή, μας πείραξε».

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα και το αν συνδυάζεται με το μπάσκετ: «Κι εγώ πριν γίνω φανατικος μπασκετικός ήμουν στη Σκεπαστή. Ήμουν κι εγώ ποδοσφαιρικός, όπως η πλειοψηφία. Γνωρίζοντας τον κόσμο και μιλώντας με τους Παλαίμαχους του μπάσκετ, μαθαίνοντας την ιστορία, τι περνούσε η ομάδα, αγάπησα τους ανθρώπους, ήταν πραγματικά αδικημένο. Όταν ανέλαβα τις τύχες αυτού του σωματείου είχα υποσχεθεί 3 πράγματα: την ιστορία μας, τίτλους, γήπεδο για να χτίσει και η ομάδα μπασκετικό κοινό».

Για την σχέση με τουν κόσμο: «Ήταν μύθος ότι η ΑΕΚ είχε μπασκετικό κοινό. Μπασκετικό κοινό ιστορικά είχε ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ το χτίζει, δεν είχε ούτε σταθερότητα, ούτε γήπεδο. Ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο αυξάνεται. Κρατάω ένα μεγάλο ποσοστό πως όσοι έρχονται πρώτη φορά, μένουν. Χτίζεται κάτι αργά -πιο αργά απ' ότι θα έπρεπε, αλλά σταθερά. Υπήρχαν χρονιές που δεν ήξερα καν τι κατηγορία έπαιζε η ομάδα στο μπάσκετ. Εγώ είμαι ο πρώτος που δεν πρέπει να μιλάω».

Για συγκριση με τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Μοιάζουμε στο πάθος για την ΑΕΚ και στο ευ αγωνίζεσθαι. Ο Μάριος έχει πάρει τον δύσκολο δρόμο σε ένα τοξικό περιβάλλον. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανένα αθέμιτο μέσο για να πετύχουμε τον στόχο μας. Ο Μάριος είναι πιο εξωστρεφής από μένα».

Για τη Sunel Arena που θα έχει η ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια: «Είναι η πρώτη αξιοποίηση Ολυμπιακού ακινήτου στη χώρα. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είχε ρεκόρ στο Κοινοβούλιο με 285 ψήφους και 15 παρών. Έχουμε ένα κοινοβουλευτικό παράσημο και αναγνώριση όσων κάνουμε εκτός γηπέδου, από το σύνολο του Κοινοβουλίου για όσα προσφέρει η ΑΕΚ. Παραλάβαμε ένα χρέπι. Με ιδρώτα, κόπο και πολλά εκατομμύρια θα δημιουργήσουμε ένα από τα καλύτερα γήπεδα αποκλειστικά με δικούς μας πόρους».

Για τη στήριξη της ΑΕΚ στη FIBA και το NBA Europe: «Δημιουργείται ένα νέο οικοσύστημα, το οποίο διαφοροποιείται πως δίνε πρόσβαση σε ποσοστό 25% σε όλους. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα, ακόμα κι αν παίξει στο Eurocup με όρους άνισους, πάλι δεν μπορεί να παίξει. Το στοιχείο της έκπληξης στον αθλητισμό είναι σημαντικό. Να υπάρχει ένα 25% από ομάδες που θα μπαίνουν μέσα από τα πρωταθλήματα. Από τη στιγμή που θα συμμετάσχεις οι όροι είναι ίδιοι. Είτε είσαι η Ρίτας, είτε η Μίλαν το ποσό είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει άνιση μεταχείριση που βρίσκουμε στο Eurocup. Το 25% θα διατηρηθεί και στο μέλλον. Θα φτάσουμε σε 18 ομάδες και οι 6 θα έρχονται από τα πρωταθλήματα.

Κοιτάξτε τι γίνεται στην αγορά, έχει βελτιωθεί το ελληνικό μπάσκετ; Μήπως έχει σταματήσει η Ελλάδα να βγάζει καλούς παίκτες; Η καρτελοποίηση δεν έχει βοηθήσει το μπάσκετ. Και στην Πορτογαλία παίζουν μπάσκετ. Επειδή δεν μπορεί να πάει η ΑΕΚ, θα πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ, άρα θα διαλύσουν μια ομάδα. Το μπάσκετ σε αναγνωσιμότητα είναι στο 47% έχει κάτω από το 0,5% του τζίρου. Το ποδόσφαιρο το έχει λύσει αυτό. Φανταστείτε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να παίζουν κάθε χρόνο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν έχουν καταφέρει να κεφαλαιοποιήσουμε το ενδιαφέρον για το άθλημα. Στο μπάσκετ και μόνο στο μπάσκετ υπάρχει κόφτης και είναι άδικο γιατί στερείς από παίκτες το όνειρο. Αργά ή γρήγορα θα βρεθεί μια λύση».