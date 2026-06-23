Ο Ζεμπ Τζάκσον αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αμαρουσίου ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας των βορείων προαστίων.

Κάτοικος βορείων προαστίων Αττικής θα γίνει ο Αμερικανός γκαρντ, Ζεμπ Τζάκσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με το Μαρούσι για τη σεζόν 2026-27.

Μετά την ανανέωση του Ντε Σόουζα και την απόκτηση του Κόνιαρη, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ενισχύθηκε περισσότερο στην περιφέρεια με τον πρώην παίκτη της Σαρλερουά.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού combo guard Ζεμπ Τζάκσον (Zeb Jackson) για τα επόμενα δυο χρόνια. Πέρυσι, στην πρώτη του επαγγελματική χρονιά στην Ευρώπη αγωνίστηκε με την φανέλα της βελγικής Spirou Basket (BNXT League) του Σαρλερουά, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις με το πολυδιάστατο παιχνίδι του. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πλέι μέικερ και ως σούτινγκ γκαρντ. Είχε απολογισμό, κατά μέσο όρο, 14.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1.7 κλέψιμο σε 18 αγώνες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ζεμπ γεννήθηκε 14 Νοεμβρίου του 2001 στο Maumee του Οχάιο και έχει ύψος 1.95. Η πενταετής κολεγιακή του καριέρα σε πολύ ποιοτικά προγράμματα τον έφερε για δυο χρόνια (2020-22) στους Michigan Wolverines και για τρία (2022-25) στους’ VCU Rams ( Virginia Commonwealth University). Η καλύτερη σεζόν του στο NCAA, ήταν το 2023-24 στο VCU με απολογισμό 11.5 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ

Το ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, το κατέγραψε στο βελγικό πρωτάθλημα σημειώνοντας 35 πόντους στις 23 Δεκεμβρίου του 2025 στην εντός έδρας νίκη της ομάδας του κόντρα στην Union Mons-Hainaut, με 96-91. Στο ίδιο ματς σημείωσε ατομική επίδοση με 10 ασίστ, δηλαδή ένα εντυπωσιακό double double. Το ρεκόρ του στα ριμπάουντ είναι 9 ( 25/1/ 25, στην εντός νίκη των VCU Rams’s κόντρα στους St. Bonaventure Bonnies,, με, 75-61) και στα κλεψίματα 5 ( 13/3/24 στην εντός έδρας νίκη των VCU Rams κόντρα στους Fordham Rams, με 69-62.

Zeb, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου.»